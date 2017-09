Maduro acepta la invitación de Zapatero para un diálogo que la oposición niega

Nicolás Maduro aceptó este martes la "invitación" del Gobierno de República Dominicana y de José Luis Rodríguez Zapatero para retomar un diálogo entre el oficialismo y la oposición del país. "Quiero anunciar que (...) acepto esta nueva jornada de diálogo", informó el chavista en cadena obligatoria de radio y televisión, en referencia a lo que él mismo señaló como una "invitación".

Maduro indicó que esta invitación consiste en "instalar en las próximas horas una nueva jornada de diálogo para la paz y por la democracia venezolana". El canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó este martes en París a su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, que las conversaciones comenzarán este miércoles en República Dominicana.

Le Drian, se mostró "feliz de conocer que el diálogo con la oposición se retomará en la República Dominicana" y le recordó a Arreza "el riesgo de sanciones europeas y la necesidad de que el Gobierno de Venezuela dé muy rápido señales concretas de su voluntad de relanzar las negociaciones con la oposición, en el marco de una iniciativa que sea sincera y creíble".

Sin embargo, se trata de un diálogo sin una de las partes ya que Tomás Guanipa, el secretario general de uno de los partidos de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señaló que "aquí no ha habido ningún anuncio oficial de la Unidad sobre el tema y no existe ningún tipo de negociación que esté prevista". El opositor Guanipa señaló que en la oposición están "muy sorprendidos" por "la declaración del canciller francés".

Además, en un comunicado, la Alianza señaló que "la Mesa de la Unidad reitera que no hay un reinicio del diálogo e informa a Venezuela y el mundo cuáles son sus condiciones para una negociación seria". También apunta que "se ha decidido enviar una delegación para reunirse con el presidente Medina en la cual se le presentará los objetivos de la lucha democrática nacional". Según la oposición, "la invitación del presidente Danilo Medina no representa el inicio de un diálogo formal con el Gobierno", para el que la MUD exige "acciones inmediatas que demuestren verdadera disposición a resolver los problemas nacionales y no para ganar tiempo".

Comunicado Mesa de la Unidad Democráticahttps://t.co/9Uhjbd5Csi pic.twitter.com/tdYay1DBPj — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) September 13, 2017

Entre las demandas de la MUD para una negociación está la presentación de una agenda electoral que incluya una fecha firme para las elecciones presidenciales previstas para 2018, además de "la liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución".

La oposición exige también "respeto a la independencia de poderes del Estado" y "el reconocimiento pleno de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional (Parlamento)", en manos de la oposición y que ha sido despojada de sus atribuciones por el Supremo y por la Asamblea Nacional Constituyente establecida por el chavismo. La "atención inmediata a la emergencia económica y social" es otra de las peticiones de la MUD al Gobierno.