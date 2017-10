Cuatro opositores juran ante la Constituyente de Maduro y provocan la fractura de la coalición

Los gobernadores Antonio Barreto (Anzoátegui), Alfredo Díaz (Nueva Esparta), Laidy Gómez (Táchira) y Ramón Guevara (Mérida), todos ellos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y del partido opositor Acción Democrática (AD), prestaron este lunes juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), haciendo válida la amenaza de Nicolás Maduro.

El quinto candidato de la MUD que se impuso en las regionales del 15 de octubre, el gobernador del estado Zulia Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia (PJ), ratificó su negativa a "ser juramentado por una ANC" que volvió a tachar de "fraudulenta" y que, a su modo de ver, "no representa la voluntad del pueblo de Venezuela".

Por amor al Zulia y Venezuela, con coherencia y dignidad no nos juramentaremos ante la fraudulenta ANC pic.twitter.com/yr4nXsXTcM — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 23, 2017

Por su parte, Gerardo Blyde, jefe de campaña de la MUD, dijo que "en momentos como estos es cuando más admiro a quienes jamás se arrodillan ni traicionan a sus principios como Juan Pablo Guanipa. Y es cuando por contraste más detesto a los traidores a sus electores". Agregó que "para los segundos solo la vergüenza histórica de verlo someterse voluntariamente a la barbarie en el poder".

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, advirtió tras tomar juramento a los cuatro gobernadores de las "consecuencias" que supondrá para Guanipa su rechazo a someterse a este órgano que tampoco reconocen la Unión Europea y las democracias de más peso de América. La cuenta de la Constituyente publicó fotografías del momento de la juramentación señalando que "así se subordinaron y juramentaron ante @ANC_ve gobernadores electos de Acción Democrática".

Así se subordinaron y juramentaron ante @ANC_ve gobernadores electos de Acción Democrática @DrodriguezVen pic.twitter.com/zqMp0A8KSZ — Constituyente (@ANC_ve) October 23, 2017

La oposición venezolana se había comprometido a no llevar a cabo ninguna acción que supusiera un reconocimiento de la Constituyente. Los partidos de la MUD que participaron en las regionales habían asegurado que acudir a esta cita electoral convocada por la ANC no suponía legitimar a esta junta formada íntegramente por oficialistas. La MUD consiguió 5 de las 23 gobernaciones en juego en las elecciones de este mes, por los 18 estados en que se impuso el chavismo gobernante. La oposición venezolana no acepta la validez de los resultados debido a los supuestos fraudes en el recuento y las numerosas irregularidades que ha denunciado.

La decisión de los gobernadores de AD de presentarse ante la ANC para poder asumir sus cargos ha provocado un alud de críticas dentro de la propia MUD y entre la sociedad civil venezolana, entre la que el rechazo a la Constituyente es generalizado. "El engaño y descarado desprecio al pueblo es imperdonable", escribió en su cuenta de Twitter el director ejecutivo de Foro Penal, Alfredo Romero. Esta ONG ofrece asistencia jurídica a la gran mayoría de detenidos y familiares de las decenas de personas que murieron este año en protestas contra la creación de la Constituyente.

El engaño y descarado desprecio al pueblo es imperdonable — Alfredo Romero (@alfredoromero) October 23, 2017

Desde uno de los principales partidos de la MUD, Voluntad Popular (VP), el diputado nacional Armando Armas abogó por la creación de "una nueva alianza por Venezuela" de la que "quedarán fuera quienes han claudicado ante la dictadura".

Arrodillarse ante el fraude constituyente es arrodillarse ante la dictadura — Armando Armas (@ArmandoArmas) October 23, 2017

También del partido de Leopoldo López es el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, que escribió en Twitter que "los gobernadores que se juramentaron se apartaron" del consenso de la MUD, que según el diputado decidió hace tiempo no presentarse ante la Constituyente.

Posición de la Unidad se decidió y comunicó hace tiempo: NO juramentarse ante ANC. Los Gobernadores que se juramentaron se apartaron — Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) October 23, 2017

Desde PJ, el segundo partido que obtuvo más candidatos a las regionales en unas primarias en que cosechó el mayor éxito AD, el presidente del Parlamento, Julio Borges, felicitó al gobernador electo del Zulia "por su postura al no humillarse ante el fraude (de la) Constituyente".

Igualmente duro fue el candidato derrotado de la oposición a la gobernación del estado sureño de Bolívar, Andrés Velásquez, que horas después de presentar una acción legal contra la supuesta manipulación de los resultados en su región acusó a los gobernadores de Acción Democrática de "arrastrarse" ante la Constituyente. Velásquez calificó esta junta activada sin un referéndum previo de aprobación por Maduro para refundar el Estado de "ilegítima e inconstitucional", y pidió para quienes han ido hoy a prestarle juramento "el mayor repudio nacional".