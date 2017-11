Maduro amenaza con inhabilitar a los partidos opositores que no participen en las elecciones

Nicolás Maduro informó este miércoles de que las tarjetas electorales de aquellos partidos políticos que no se presenten a las elecciones a alcaldes del mes de diciembre podrían quedar inhabilitadas para los procesos electorales posteriores.

Maduro señaló que el grupo de campaña del chavismo solicitó oficialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que tomen "medidas draconianas" que pueden "implicar la inhabilitación de las tarjetas electorales de los partidos que han llamado a sabotear las elecciones".

La medida afectaría a aquellas organizaciones políticas que "se han ausentado de los procesos políticos democráticos y electorales", cuando el país tiene en la mira las elecciones presidenciales, previstas para el año que viene. "El próximo año las grandes ligas, las elecciones presidenciales. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Van a seguir en la incoherencia, en la ilegalidad, fuera del camino democrático? Mientras tanto sigamos fortaleciendo la revolución. Allá ellos con su locura, acá nosotros con nuestro amor y con nuestro trabajo", dijo.

El chavista hizo estos anuncios al término de un consejo de ministros, en un discurso transmitido desde el palacio presidencial de forma obligatoria por todas las cadenas de medios. Durante su comparecencia, ofreció "todo el apoyo del Estado" al fiscal general, Tarek Saab, que anunció que solicitará al Supremo que inicie un proceso contra aquellos funcionarios públicos que no reconozcan al Consejo Nacional Electoral o llamen a no participar en las municipales de diciembre. Según Saab, los partidos opositores que no van a los comicios podrían estar incurriendo en delitos de "conspiración" e "instigación a la desobediencia".