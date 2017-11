La oposición venezolana se niega a reanudar el diálogo hasta que no se cumplan sus exigencias

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en el proceso de diálogo político con el Gobierno de Nicolás Maduro, anunció este martes que no se producirá la reunión prevista en República Dominicana, destinada a reanudar las conversaciones.

"¿Qué es lo que hemos visto? Que no se ha invitado a los cancilleres hasta la fecha por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres", dijo Florido a periodistas desde la sede del Parlamento.

Sobre la negociación: Unidad asistirá sólo si asisten cancilleres para que gobierno cumpla acuerdos #12Nov https://t.co/uhDHefKoxw — Luis Florido (@LuisFlorido) November 13, 2017

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) había declarado el sábado "en suspenso" el proceso negociador, al no haber aprobado el Gobierno la presencia de los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua que la oposición exigía para garantizar el cumplimiento de lo acordado.

"Un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los Estados que van a conformar este grupo, sin eso no será posible. Estamos buscando una fecha de agenda donde todos (los cancilleres) puedan concurrir de manera que el proceso inicie con buen pie y termine con buen pie", prosiguió Florido.

El diputado, dirigente nacional del partido Voluntad Popular (VP) -fundado por el opositor bajo arresto domiciliario Leopoldo López-, adelantó que una vez se instale la mesa de negociación con presencia de los cancilleres "será un proceso corto, quizá de dos o tres días a lo sumo", aunque no ofreció mayores detalles.