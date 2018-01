Uribe lanza un nuevo mensaje a Santos: "La paz no se consigue consintiendo a terroristas"

En declaraciones a la prensa, Álvaro Uribe se refirió a la suspensión del proceso que el Gobierno de Juan Manuel Santos lleva con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en respuesta a un ataque terrorista contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas: "Se puso guapo y mandó a que la delegación de diálogo del Gobierno regresara (...) Valiente gracia ponerse guapo a esta altura".

Uribe confesó que no le sorprenden "estos actos terroristas porque, cuando un Gobierno es tan débil y trata al terrorismo con impunidad, ellos abusan, saben que nada les va a pasar". "La paz no se consigue consintiendo a los terroristas", sino con "autoridad y generosidad", sostuvo. "Primero la autoridad y después la generosidad. Aquí no ha habido autoridad, aquí ha habido solamente generosidad", lamentó.

No extrañan acciones terroristas del ELN, la impunidad no es camino de paz sino partera de nuevas violencias — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) January 10, 2018

Uribe es uno de los principales detractores del proceso de paz que Santos ha emprendido con las FARC, con quienes ya ha firmado un acuerdo, y con el ELN. Centro Democrático, su partido político, ha amenazado con revertir el proceso si gana las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año.

A medianoche del 9 de enero (hora local) acabó el alto el fuego que entró en vigor el 1 de octubre y que constituía el mayor logro hasta la fecha del diálogo de paz que comenzaron el año pasado en la capital ecuatoriana Gobierno y ELN para completar la paz firmada en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las partes expresaron su disposición a renovar el cese de hostilidades días antes de que expirara. El Gobierno confiaba en que se prorrogara automáticamente pero el ELN insistió en la necesidad de que para pactar otra tregua bilateral debían renegociarse las condiciones.

El segundo grupo terrorista de Colombia retomó este miércoles sus atentados contra uno de sus objetivos habituales: el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Una bomba explotó a la altura de la vereda Volcán Blanco, según el coronel Javier Giraldo a Caracol Radio. Así las cosas, Santos pidió al jefe de la delegación gubernamental en Quito, Gustavo Bell, "que regrese de inmediato para evaluar el futuro del proceso de paz". Además, ordenó a las Fuerzas Armadas "actuar con contundencia". "A la paz se llega con voluntad y hechos concretos, no solo con palabras", enfatizó.