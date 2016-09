Una amenaza de bomba obliga a desalojar todas las escuelas de una provincia de Canadá

La Policía canadiense ha recibido un fax que afirma que un número no determinados de bombas han sido colocadas en escuelas de la provincia Isla Príncipe Eduardo (PEI), en el este del país, lo que ha obligado a la evacuación de todas las escuelas y la universidad de la provincia. El portavoz de la Policía Montada, el sargento Kevin Bailey, señaló durante una rueda de prensa que amenazas similares han sido enviadas a otras escuelas en Canadá.

Medios de comunicación locales dijeron que varias escuelas de la vecina provincia de Nueva Escocia han sido también evacuadas tras recibir una amenaza. Bailey añadió que la Policía canadiense no está segura si las amenazas están conectadas. El mensaje no señaló en qué escuelas supuestamente se habían colocado las bombas pero amenazaba con que los artefactos serían detonados este miércoles. Bailey añadió que de momento no se ha encontrado ningún artefacto explosivo en las escuelas.

La Policía Montada emitió un comunicado en la mañana de este miércoles que informaba de la evacuación de toda las escuelas de PEI por una "potencial amenaza". La Universidad de PEI, la única universidad de la provincia, también fue desalojada. El cuerpo policial informó asimismo que los estudiantes de las escuelas de PEI están siendo llevados a lugares seguros y que los padres de los alumnos deben acudir a esas ubicaciones.

Imágenes transmitidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, muestran hileras de estudiantes acompañados por profesores, caminando por las calles de la provincia hacia ubicaciones consideradas seguras.