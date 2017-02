Era el heredero de Kim Jong-Il, pero ha acabado asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur. Entre medias, una caída en desgracia, una extraña vida por varios países sin una profesión conocida y algunas críticas al régimen que habría podido dirigir con puño de hierro.

Nacido en mayo de 1971, Kim Jong-nam fue el hijo mayor de Kim Jong-Il, fruto de una relación con una actriz surcoreana que no veía con buenos ojos el entonces líder supremo de Corea del Norte, Kim Il-sung, el Gran Líder creador de la tiranía que ha machacado al país desde 1948 y todavía "presidente eterno de Corea", según el cargo honorífico que le dieron a su muerte.

Sin embargo, una vez Kim Jong-un llegó al poder las cosas no parecían pintar mal para nuestro protagonista: tras estudiar en la universidad y servir en el ejército empezó a trabajar como alto cargo en el Ministerio del Interior.

Después recibió el encargo de desarrollar el sector tecnológico de Corea del Norte e incluso en enero de 2001 viajó a Shanghai con su padre para tener reuniones sobre el tema con compañías del sector.

Caer por culpa de Disney

Pero ese mismo año cayó del más alto de los cielos al más bajo de los infiernos: sólo cuatro después del viaje con su padre era detenido en un aeropuerto de Tokio con un pasaporte falso de la República Dominicana (¡?), acompañado por dos mujeres y su hijo de cuatro años. No era una fuga ni una compleja misión diplomática o una trama de espías a lo Jason Bourne: quería visitar el parque de Disneyland en la capital japonesa..

De hecho, según desveló un escritor americano, las visitas de Kim Jong-nam a Tokio eran recurrentes pero, a raíz de ese incidente, en donde ya no pudo volver a residir fue en Corea del Norte: partió para el exilio en Macao, donde al parecer llegó con un pasaporte portugués igualmente falso.

A partir de entonces ese papel de heredero in pectore fue para el hoy líder de la tiranía comunista, Kim Jong-un, que finalmente accedió al poder en febrero de 2011, poco antes de la muerte de su padre en diciembre de ese mismo año. Desde entonces ha acabado con varios miembros de su familia, por lo que todos los ojos se ponen sobre él tras la sospechosa muerte de su hermanastro.

Sin interés en la política

La vida en el exilio de Kim Jong-nam había sido más bien tranquila e intentaba desmarcarse de la política de su país. Él mismo aseguró en alguna entrevista –no concedió muchas– en 2009 que no estaba interesado en política, aunque en alguna ocasión aseguró que no veía muy razonable el sistema hereditario de su país o, al menos, que llegase a una tercera generación, una opinión que él aseguró que era la de su padre: "Mi padre estaba más en contra que nadie a la sucesión para la tercera generación", aseguraba en el libro Mi padre, Kim Jong-Il, y yo, escrito por el periodista nipón Yoji Gomi tras decenas de correos electrónicos y varias horas de conversación. No obstante, poco después de que llegarse al poder le deseó a su hermanastro que lograse mejorar las condiciones de vida de los coreanos.

Según recogen medios internacionales la mayor parte del tiempo que ha vivido fuera de Corea del Norte lo ha pasado en Macao, la excolonia portuguesa en China. En los últimos años también habría podido vivir en Malasia y Singapur. Además, viajaba con cierta frecuencia a destinos como Pekín, Bangkok o incluso ciudades europeas como Moscú y París.

Su vida se había vuelto mucho más arriesgada desde la llegada al poder de su hermanastro y, de hecho, un espía norcoreano capturado afirmó que ya hubo un intento de asesinato en 2012. Ahora todo parece indicar que Kim Jong-un sí ha logrado su objetivo y probablemente siente que tiene una preocupación menos.