Corea del Norte sigue retando a EEUU con el lanzamiento fallido de otro misil

Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han asegurado que el Ejército de Corea del Norte ha realizado este sábado un lanzamiento de un misil balístico "no identificado" que habría estallado segundos después de su despegue desde una zona situada al norte de Pyongyang, según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

"Corea del Norte ha disparado un misil no identificado desde un emplazamiento en las inmediaciones de Bukchang, en la provincia de Pyongyang Sur, a las 5.30 horas de hoy en dirección noreste", ha afirmado la Junta de Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas surcoreanas. "Se estima que el lanzamiento ha fallado", ha añadido.

Este organismo de altos mandos militares surcoreanos está analizando el tipo de proyectil y el vuelo que ha realizado desde su lanzamiento. El lanzamiento fallido del misil llega el mismo día en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está analizando la crisis derivada del programa nuclear y de desarrollo de misiles del régimen norcoreano, que lidera Kim Jong-un.

Horas antes de que Corea del Sur asegurara que Corea del Norte ha lanzado un misil este sábado por la mañana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, ha advertido el viernes de que la amenaza de un ataque de Corea del Norte contra Japón y Corea del Sur es real, por lo que ha emplazado al Consejo de Seguridad a actuar "antes de que lo haga" el régimen que lidera Kim Jong-un.

"Con cada prueba de misiles y la sucesiva detonación, Corea del Norte empuja a Asia y al mundo a estar más cerca de la inestabilidad y de un conflicto más amplio", ha afirmado Tillerson. "La amenaza de un ataque de Corea del Norte contra Seúl o Tokio es real", ha subrayado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que el reciente lanzamiento de un misil -aunque fallido- por parte de Corea del Norte es una falta de respeto hacia China, su principal aliado de la región.

"Corea del Norte ha sido irrespetuoso con los deseos de China y de su enormemente respetado presidente (Xi Jinping) cuando ha lanzado, aunque sin éxito, un misil hoy. ¡Mal!", ha escrito el mandatario estadounidense a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

