El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, ha denunciado este lunes que las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre Corea del Norte suponen una "declaración de guerra" y por tanto se sienten legitimados para responder y derribar los bombarderos estadounidenses incluso aunque no entren en el espacio aéreo norcoreano.

"El mundo entero debe recordar claramente que fue Estados Unidos quien declaró la guerra en primer lugar a nuestro país", ha afirmado Ri en declaraciones a la prensa desde Nueva York.

"Como Estados Unidos ha declarado la guerra a nuestro país, tenemos todo el derecho a tomar contramedidas tales como el derecho a derribar los bombarderos estratégicos de Estados Unidos incluso aunque no estén dentro de las fronteras aéreas de nuestro país", ha añadido.

Este sábado, varios bombarderos B-1B de las Fuerzas Aéreas estadounidenses han sobrevolado junto a sus cazas escolta el espacio aéreo internacional más cercano a la costa oriental de Corea del Norte en un gesto de demostración de fuerza, según informó el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Además, Trump volvió a amenazar con destruir Corea del Norte tras escuchar la comparecencia de Ri ante la Asamblea General de Naciones Unidas. "Acabo de oír hablar al ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si sigue haciéndose eco de los pensamientos del pequeño 'hombre cohete', no estarán por aquí mucho tiempo", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, usando el apodo peyorativo que empleó esta semana para describir al líder de Corea del Norte.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!