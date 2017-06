Estado Islámico, a días de perder Mosul, la joya sobre la que edificó su califato

Hubo un tiempo, hace no mucho, en el que la dominación de Estado Islámico sobre Mosul parecía inquebrantable. Los terroristas se mostraban extraordinariamente fuertes y ampliaban sus dominios en Irak a base de incursiones que hacían huir a los del Ejército iraquí como si se tratase de niños, pese a que estaban mejor armados y contaban con buenos medios. Eran tiempos donde el califato del terror parecía imbatible para el Gobierno de Bagdad.

La situación ha cambiado como lo hace el cielo de la noche al día. No sólo porque los terroristas están perdiendo terreno a marchas forzadas tanto en Irak como en Siria, sino también porque la joya del califato está a punto de ser liberada de su yugo infernal. Predecir con exactitud cuándo será el día clave es complicado, pues son diversos los factores que influyen en la toma de una ciudad, pero sí parece claro que la tercera ciudad de Irak afronta sus últimos días en manos de los terroristas.

Hace unos días, el portavoz del Comando de las Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Armadas iraquíes, general de Brigada Yahya Rasul, afirmaba que ya se había conseguido liberar el 98 por ciento de la ciudad y que los terroristas sólo controlaban 12 kilómetros cuadrados. El jueves, el portavoz de la coalición internacional contra Estado Islámico, el coronel norteamericano Ryan Dillon, rebajaba la cifra de 10 kilómetros cuadrados.

Remaining #ISIS in W. #Mosul #Iraq hold less than 10 sq. km. This will arguably be some of the toughest fighting the #ISF will face.