Se ha dicho que uno es de donde estudia el Bachillerato o equivalente. Yo lo hice en San Sebastián, por lo que me ha llenado el alma de emoción y nostalgia la lectura de la novela de Fernando Aramburu Patria. A pesar de un título tan sinsorgo, el texto está lleno de fundamento, chispa y sustancia. Vamos, que hace pensar.

Aparentemente, el autor se centra en la crónica de un asesinato perpetrado por la ETA en un pueblo guipuzcoano, que podría ser Usúrbil. Pero se trata de algo mucho más enjundioso. Las acciones de la ETA han sumido a los vascos en un atroz clima de desconfianza, que ha precipitado el descoyuntamiento de las redes familiares y amicales. A la larga, la mayor tragedia no han sido los asesinatos ni los presos, sino la desmoralización de los valores sociales, antaño tan integradores y que explican el formidable auge económico del País Vasco. Ese es el verdadero conflicto que está por resolver, y no los restos del terrorismo.

Aporto un dato sociológico complementario para entender mejor la saga familiar que cuenta Aramburu. Hasta hace un par de generaciones, los indicadores de religiosidad apuntaban sistemáticamente que el País Vasco era la región más católica de España. Pero las estimaciones recientes nos dicen que ha pasado a ser la menos católica de todas. Un movimiento tan brusco no puede realizarse sin consecuencias destructivas.

El autor se refiere al "país de los callados" para aludir a la reacción de silencio ante las atrocidades de la ETA. Ese clima social ha sido el mayor triunfo de la banda terrorista. Lo asombroso es que esa misma calificación de "país de los callados" se podría aplicar a la sociedad española en su conjunto. Visto por este lado, el País Vasco resulta ser una especie de España al cuadrado.

Después de embaularme de un tirón las seiscientas páginas de Patria, se me ocurre una predicción: el País Vasco conseguirá la independencia mucho más fácilmente que Cataluña, por ejemplo. Es evidente que no se puede hacer sentir no queriendo sentir. Peroese momento de la ansiada independencia (por los que mandan en todos los órdenes) significaría el declive definitivo de la preeminencia económica del País Vasco.De facto, ya es independiente. Solo le falta el portaaviones. La mejor prueba es que la ETA ya no tiene razón de existir; ya ha cumplido sus objetivos. Aunque pueda parecer contradictorio, un País Vasco independiente será mucho más conflictivo y desintegrado que el que hemos conocido. Otra anticipación secundaria. El vascuence será el idioma oficial del nuevo Estado, pero no alcanzará plena vigencia mientras sigamos diciendo "euskera" al hablar en castellano.

Esto no es una crítica de libros, pero algo tendría que decir sobre lo específico de la obra comentada. En ella siempre está lloviendo, lo contrario de lo que sucede en el Quijote, donde solo llueve una vez. Casi se podría aplicar esa frase ramplona de los partes meteorológicos: "La lluvia es la protagonista". Es un acierto de estilo. Hay otros recursos más discutibles, como la repugnancia que le provocan al autor los puntos suspensivos o su insistencia en alternar la primera persona con la tercera persona en el mismo párrafo. Lo hace con singular maestría. Se le podría criticar alguna otra manía de estilo, como el abuso de la barrita disyuntiva (/) o ciertos loísmos. Esto último es típico de algunos escritores vascos, así como los leísmos son característicos de ciertos escritores castellanos. No son defectos; tienen su gracia.

El atractivo mayor del relato de Aramburu es el de haberlo construido como una gran sinfonía en la que se reitera insistentemente un tema con distintas tonalidades. Es un efecto que atrapa al lector. Por eso el libro se debe leer de un tirón.