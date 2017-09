El otro día puse un tuit sobre Oriol Junqueras. Dije que la principal experiencia de trabajo con la que contaba el conseller de Economía y vicepresidente de la Generalitat era la que había desarrollado como guionista de programas de entretenimiento en TV3. El tuit se relacionaba con un artículo de José García Domínguez en El Mundo. En la pieza, "ERC: el ave fénix del procés", describía de este modo el desempeño laboral de Junqueras:

Persona más bien inclinada al mundo de las letras, el actual consejero de Economía de la Generalitat no pudo después con la licenciatura en Económicas, estudios que tuvo que abandonar tras cuatro años chocando con el muro de las matemáticas, tan ubicuas en esa disciplina. Los más accesibles contenidos de la de Historia le servirían para reorientar su futura carrera laboral como guionista de espacios de entretenimiento en TV3, su principal fuente de rentas antes de dedicarse de modo profesional a la política. También ocasional colaborador externo en nómina de Mediapro, la productora audiovisual de Jaume Roures, incluso llegó a prestar sus servicios profesionales en algún programa de fútbol de la radio pública catalana.

Al cabo de veinticuatro horas, aquel tuit mío recibió la visita de gran número de militantes de las causas de Junts pel Sí, 1-O y similares. Estaban indignados. Rabiosos. No ahorraron los insultos, como es habitual en las mesnadas de la "revolución de las sonrisas". Es verdad que se crispan con cualquier brizna de información que contradiga alguna creencia o dogma suyos. Pero ¿qué les molestaba tanto de aquella información sobre la vida laboral de Oriol Junqueras?

En el artículo se decía que no había acabado Económicas. Bien, no es la mejor carta de presentación de un consejero de Economía de un Gobierno, pero tampoco es un desdoro. Le ha pasado a mucha gente lo de topar con la barrera de las matemáticas y no poder franquearla. Cosa distinta es que un cargo público que no ha terminado una carrera ponga en su currículo oficial que tiene "estudios de", tal y como figura en el de Junqueras. Es un tuneado típico, pero igualmente inapropiado. En Alemania sería incluso inadmisible.

Si aquello que les enfureció era la alusión al trabajo de Junqueras como guionista de la tele autonómica, que dijera que esa fue su experiencia laboral más notable y mejor remunerada, entonces me sorprenden. Mucho. No imaginaba que entre la militancia de Junts pel Sí hubiera tantos que consideraran poco digno escribir guiones y participar en programas y concursos de TV3. No sospechaba que vieran menos honroso trabajar en esa televisión que dar clases. Ni que fuera a parecerles que estar vinculado a espacios como el que describe aquí José María Albert de Paco es algo cutre y bajo, siempre inferior a una vinculación con la Universidad.

Cierto. Llevar la cartera de Economía y Hacienda de un Gobierno suele requerir un perfil distinto al del licenciado en Historia, por más que disponga de un doctorado en Historia del Pensamiento Económico. Y no sale muy favorecido Junqueras en la comparación con su predecesor en el cargo, Andreu Mas-Colell. Pero resulta que al líder de Esquerra se le trata desde hace tiempo como a una eminencia y no se le nombra sin poner por delante "profesor" y "doctor". De ahí, posiblemente, la reacción airada de los suyos ante la noticia de que su principal experiencia de trabajo fue como guionista de TV3. Por lo que aprovecho para darles otra que tampoco les gustará: la tesis doctoral del eminente historiador incluye un número excesivo de páginas "clavaditas a otras que se encuentran en el libro Historia Política y Económica de Cataluña. Siglos XVI al XVIII, de Jaime Carrera Pujal." Así lo contaba Arcadi Espada en su blog en El Mundo hace unos años. Allí encontrarán más sobre aquella tesis y su metodología. Menos mal, menos mal, que no estamos en Alemania.