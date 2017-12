Los separatistas catalanes se han puesto de los nervios con el gran apoyo que ha obtenido en pocos días el proyecto de Tabarnia en las redes sociales, y el eco que ha conseguido en medios españoles e internacionales. Hacen bien en ponerse nerviosos. De entrada, porque al atacar la idea de que Barcelona y Tarragona puedan conformar una comunidad autónoma tienen que rechazar los argumentos que ellos mismos emplean para vestir de razones la ruptura con España. No hay prácticamente ningún motivo de los que alegan para separar a Cataluña de España, sea económico, histórico o lingüístico, que no se pueda alegar para que Barcelona, Tarragona y sus áreas metropolitanas se separen de Cataluña. Aunque el tipo de separación es bien distinto en uno y otro caso. El nacionalismo separatista quiere levantar las fronteras –identitarias, para más– de un Estado independiente. Los promotores de Tabarnia no pretenden otra cosa que constituir una comunidad autónoma.

Tabarnia no les hace gracia a los separatas, eso está claro. No únicamente porque carezcan de sentido del humor, que también. Sus bromas, sus burlas y sus ironías son unidireccionales. Se ríen de España, pero de sí mismos, jamás. Suele pasarles a los fanáticos. En cualquier caso, harían mal tomándose –ellos u otros– lo de Tabarnia sólo como una ocurrencia de tuiteros para pasar el rato echando unas risas a costa de los independentistas. Cierto que en buena parte lo es, y nada de reprobable hay en ello. Al contrario, ese derroche humorístico tiene, por sí mismo, un valor, y un valor político: es humor frente y contra un poder político abusivo. Pero no nos confunda el aspecto divertido del asunto tabarnés. No se piense que es una broma, y mucho menos una bobada. La cuestión de fondo es muy seria, como sabrá cualquiera que conozca algo del nacionalismo y las experiencias de secesión.

El problema que late en la idea de Tabarnia no es de política-ficción. Al revés. Es un problema real derivado de las ficciones nacionalistas. El primero que lo vio fue un pensador de la talla de Karl Popper. Lo vio cuando el resto del mundo pensante asumió que el derecho de autodeterminación era un principio moral básico. Fue alrededor de 1919, cuando la disolución de los imperios europeos después de la Primera Guerra Mundial condujo al auge de los movimientos nacionalistas. Frente a todos los que se apuntaron al nuevo principio de moda, Popper dijo que era absurdo. "Las llamadas naciones o pueblos con los que sueñan los nacionalistas no existen", escribió. "Los grupos étnicos y lingüísticos están estrechamente entremezclados en todas partes". De ahí que pudiera anticipar las consecuencias de construir Estados-nación con la plantilla nacionalista: la supuesta liberación de pueblos y minorías crearía otras minorías que se sentirían oprimidas (o lo serían realmente) y querrían liberarse.

Aquello que Popper anticipó fue lo que sucedió. En su tiempo y ahora mismo. Los Estados que han surgido después de luchas secesionistas están marcados por conflictos internos con las nuevas minorías oprimidas y por las violaciones de derechos. El patrón se repite en ese Kosovo al que los separatistas catalanes llegaron a poner como modelo, cosa que no les impide ahora acusar de "balcanizante" al proyecto de Tabarnia. La idea de Tabarnia es un indicador de la inquietud que sienten muchos ciudadanos de Cataluña por los daños y perjuicios que les causa el separatismo. Daños y perjuicios en materia económica, en materia de libertades, en materia de derechos civiles. Y es una clara señal de que no están dispuestos a continuar soportando el poder de un nacionalismo excluyente y supremacista para el que son, de hecho, ciudadanos de segunda. Tabarnia es para los no separatistas lo que fue la ciudad para el siervo de la Edad Media. Entonces se acuñó el dicho: Stadtluft macht frei. El aire de la ciudad hace libre. Hoy, tantos siglos después, resulta que sigue vigente. El aire de Tabarnia es el aire de la libertad.