El otoño ya está llamando a nuestras puertas y con él llega también la amenaza de los virus que causan la gripe. Esta enfermedad es una de las que más fallecimientos origina, pese a que en apariencia es una dolencia leve. Para muestra, un botón: las pandemias y epidemias de los últimos años en los cinco continentes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne en los meses de febrero y marzo a los distintos virólogos que han ido informando de los virus que van a originar la gripe de la temporada siguiente. En el pasado mes de marzo, se reunieron en la OMS los distintos virólogos del hemisferio norte e indicaron que, a tenor de sus investigaciones, la vacuna para este 2017/2018 debe estar compuestas por las siguientes cepas del virus:

A/Michigan/45/2015 / (H1N1)

A/Hong Kong/4807/2014 / (H3N2)

B/Brisbane/60/2008

B/Phuket/3073/2013

Los virus Influenzae pertenecen a la familia Orthomysoviridae y son de cuatro tipos, A, B, C y D. De estos, el virus A contiene dos moléculas, la Hemeglutinina (H) con 15 variedades y la Neuroaminidasa (N) con 9 variedades.

¿Por qué es tan relevante este año la vacuna? Porque la OMS considera la gripe de este año especialmente peligrosa, ya que cuenta con la cepa que fue la primera causante de la pandemia que comenzó en 2009 en México.

No será hasta septiembre cuando la OMS reúna a los virólogos del hemisferio sur para decidir qué vacuna deben poner en esa época. Lo cierto es que con los datos que ha comunicado la OMS, los laboratorios comenzarán a producir la vacuna.

Por último me gustaría recordar que los antibióticos no sirven como terapéutica. Lo mejor que podemos hacer es vacunarnos, y no sólo los grupos de edad considerados de riesgo, como los mayores de 65 años, los diabéticos, los bronquíticos, etc. Nosotros aconsejamos que se vacune toda la población, ya que más vale prevenir que curar. Toda persona que trabaja en oficinas, talleres, hoteles, funcionarios públicos, universitarios, etc, deben vacunarse. Además, los pediatras están aconsejando que se vacunen también los niños.