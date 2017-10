Solo en el marco esperpéntico del proceso secesionista catalán se puede entender que haya instituciones, políticos y formadores de opinión que incurren en la ligereza de criticar –ya sea tibiamente o en términos apocalípticos– la entrada en prisión de los agitadores Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Es lógico que lo hagan quienes comparten con ellos la hoja de ruta sediciosa, pero despierta suspicacias que se les sumen quienes intentan conservar una imagen –poco fiable, como se ve– de objetividad. Este es el caso de Amnistía Internacional y, cuándo no, del danzarín Miquel Iceta y su corte.

Los podemitas y los comunes están en su salsa montando alborotos junto a las brigadas de demolición hispanófobas y eurófobas: lo llevan en su ADN totalitario. Son incapaces de hilvanar argumentos en defensa de sus arrebatos, y tampoco los tienen ni los necesitan. Les basta con alimentar el caos que les abre el camino hacia el poder.

Aquí es donde aparecen los gurús del régimen, los que han hecho carrera en el agitprop gracias a su habilidad para apacentar al rebaño con un rico surtido de posverdades. Ellos sí son capaces de travestir de preso político a un agitador que alentó, desde el techo abollado de un coche de la Guardia Civil, a los gamberros que asediaban a las fuerzas del orden público cuando estas cumplían con un mandato judicial. ¿Delito de sedición? ¡Qué va! Esta es solo una travesura si se la compara con la catástrofe que han provocado los dos Jordis mediante el cúmulo de desafueros que planificaron y pusieron en marcha con la complicidad de la Nomenklatura. Esta catástrofe, cuyos efectos estamos padeciendo en Cataluña, es, ella sí, la prueba visible, el cuerpo del delito de sedición.

Francesc-Marc Álvaro extrae de su arsenal ideológico los sofismas apropiados para convencer a la buena gente de que Cuixart y Sánchez son presos políticos ("Presos políticos, claro", LV, 19/10). Lo que oculta quien se enorgullece de conocer personalmente a los dos Jordis es que existen corrientes políticas que, incluso con apariencias inicialmente pacíficas, pueden culminar en dictaduras feroces y debacles sociales. La marcha pacífica sobre Roma –modelo de las últimas Diadas y manifestaciones– allanó el camino a los crímenes y guerras del régimen fascista. En Nuremberg juzgaron a políticos en cuyo programa, que llevaron a la práctica, sobresalía el genocidio. El ilustre poeta Ezra Pound fue recluido en un psiquiátrico por hacer propaganda a favor de ese mismo programa político, y al escritor Robert Brasillach lo fusilaron después de la liberación de Francia por idénticas razones políticas.

En Argentina, los atracadores, secuestradores y asesinos montoneros tuvieron una tapadera política. Y aquí la tuvieron y aún la tienen los atracadores, secuestradores y asesinos etarras. Lo que explica el maridaje entre el ex preso político Arnaldo Otegi y sus cofrades catalanes.

La palabra político no es un salvoconducto para delincuentes, sean estos subversivos o corruptos. Lo remarca Joaquín Luna ("Repitan conmigo: España es Turquía", LV, 18/10), burlándose de quienes edulcoran los delitos de los políticos:

Es muy posible que el ingreso en Soto del Real de los Jordis sea una mala noticia política. O no. Que están presos es un hecho –y no lo celebro con cava riojano–, pero eso no los convierte en presos políticos, como no lo son Rodrigo Rato y Jaume Matas. (…) Pero sí tengo muy claro y lo tuve desde la misma noche del 20 de septiembre: aquello no era ya una concentración cívica y mucho menos espontánea, sino una encerrona en toda regla a funcionarios policiales y civiles encargados de cumplir una orden judicial.