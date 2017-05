Si una persona, cualquiera sea su nivel social, adopta como modus vivendi el saqueo de los bienes públicos y del patrimonio de sus conciudadanos, debe estar preparada para que, cuando se descubren sus delitos, caiga sobre ella toda clase de quebrantos, desde los que provienen de la estricta aplicación de la justicia hasta los que resultan de la indignación de sus víctimas reales o potenciales.

Sin embargo, la complejidad de la naturaleza humana hace que también el escarmiento sirva de pretexto para ejecutar venganzas personales o, peor aun, para que quienes han sido cómplices del transgresor utilicen a este como chivo expiatorio de sus propias culpas. "¡Al ladrón! ¡Al ladrón!", vociferan estos sinvergüenzas, señalando al reo, mientras esconden en sus cajas de caudales una parte sustanciosa del botín mal habido. O, aprovechando la confusión, estos mismos oportunistas encubren actos de mayor envergadura contra la ley y la convivencia. Como es, por ejemplo, un golpe de Estado secesionista.

La certidumbre de impunidad que empujó a Marta Ferrusola a burlarse de su entorno con zafias triquiñuelas semánticas, vino como anillo al dedo a quienes hasta ese momento habían medrado a su sombra y a la sombra de su esposo. De pronto, ella se convirtió en una todopoderosa Lady Macbeth emboscada, travestida de madre superiora. Las fechorías de los Pujol pasaban a ostentar la marca Ferrusola.

Antoni Puigvert se ensaña con la matrona caída disparando una artillería pesada a la que pone sordina cuando se ocupa de casos más inmediatos y comprometedores, como los de los actuales procesados por desobedecer a la Justicia. Exhuma Puigvert una conferencia de la entonces primera dama a la que asistió en febrero del 2001, como cronista del diario El País. En ella, la disertante exhibió prejuicios antimagrebíes "que, por comparación, dejan a Marine Le Pen como una progre". Y añade ("Guionista de su propia parodia - La carta de Ferrusola a su banquero la hará pasar a la historia como la autora de la chirigota que sintetiza su existencia", LV, 19/5):

Según el razonamiento sesgado de Puigvert, si la bruja hubiera callado y se hubiera consagrado a sus labores, dejando, eso sí, la educación de sus hijos en manos de una institutriz menos permisiva y más cosmopolita, hoy el patriarca conservaría su aureola. No se habrían destapado sus miserias morales ni su labor insidiosa para desguazar España y someter la sociedad catalana a los caprichos de una oligarquía tribal.

Francesc-Marc Álvaro descubre que esta es una oportunidad inmejorable para ejecutar una maniobra de distracción encaminada a reivindicar el patriotismo mítico del padrino acorralado, echando un tupido velo sobre sus desafueros, aunque ello implique descargar un aluvión de posverdades infumables y arrojar otro leño a la hoguera donde arderá la mala de la película, reducida al papel de comparsa desechable en el patio de Monipodio ("¿Qué sabía Jordi Pujol?", LV, 11/5):

A finales del 2002, un ex alto cargo de la Generalitat me explicó lo siguiente, testimonio que publiqué en el 2003, en la primera edición del libro Ara sí que toca!: "Pujol dilapidó, mientras sacaba adelante sus iniciativas a favor del país, el dinero del abuelo Florenci y, al mismo tiempo, no pensó en ganar dinero para los hijos, obsesionado como estaba en reconstruir Catalunya. Los hijos creen que Pujol les jugó una mala pasada a todos, al abuelo y a ellos mismos y, entonces, reclaman el derecho a hacer dinero por su cuenta, y cuanto más mejor. En esta argumentación encuentran una aliada formidable en la madre, Marta, que presiona para que el padre comprenda y tolere las actividades de los hijos. El mensaje que Marta Ferrusola y sus hijos -los mayores, principalmente- dan a entender a Pujol es que, en cierta manera, él ya no tiene derecho a decir nada ni a quejarse, a causa de la dimisión del papel que le tocaba en su día como padre proveedor".