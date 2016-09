Los debates que se celebraron en el Congreso de los Diputados durante las sesiones de investidura podrían crear la peligrosa impresión de que no se busca elegir al presidente del Gobierno de una monarquía parlamentaria, como establece la Constitución, sino al dictador absoluto de una república bananera. Los candidatos y los portavoces de los partidos hablaban como si el escogido pudiera concentrar en su persona, por el hecho de instalarse en la Moncloa, todo el poder necesario para resolver, por sí solo, los infinitos problemas del país. Aunque la distribución de escaños demuestra que los pactos serán indispensables para aprobar cualquier ley, por intrascendente que sea, cada orador daba a entender que, puesto que su programa era la panacea que España necesitaba, bastaría votar su investidura o la de su favorito para que el milagro se convirtiera en realidad. Los resultados de las votaciones frustraron los ensueños de los aprendices de déspota, pero no terminaron de aleccionar a sus tenaces corifeos. La búsqueda del taumaturgo salvador continúa. Habrá que bajarles los humos.

¿Mariano Rajoy dictador? El oxímoron arranca una carcajada. Ni siquiera con mayoría absoluta atinó a imponer un cambio radical de la sociedad española mediante iniciativas autoritarias. Bastó que su ministro de Educación propusiera algo tan razonable como la enseñanza de la historia, la geografía y la lengua comunes de los españoles en todo el territorio de su país para que los talibanes etnocéntricos lo presentaran como un émulo del franquismo. Y los antisistema y sus compañeros de viaje bautizaron como Ley Mordaza las medidas encaminadas a reprimir el vandalismo y los ataques a la convivencia pacífica de los ciudadanos. En uno y otro caso, y en muchos otros de desobediencia flagrante, entre los que sobresale el de los golpistas catalanes, los transgresores siguen tan panchos.

Rajoy no era ni es candidato a dictador sino a presidente del Gobierno. Un presidente del Gobierno que, dada la composición de las Cortes, no podrá cometer abusos. El notario Juan José López Burniol, nada sospechoso de alimentar simpatías por el PP, lo sintetiza con precisión profesional ("El secuestro", LV, 3/9):

Si uno de los partidos obtiene mayoría absoluta, forma gobierno; si ninguno lo logra, todos han de intentar, primero, llegar a un pacto de gobierno o de simple investidura y, en caso de que esto no sea posible, ha de gobernar el partido más votado. Existe, por consiguiente, una obligación general compartida por todos los partidos de facilitar la gobernabilidad del Estado, lo que no implica que tengan que votar a favor de una propuesta programática que no es la suya y que puede estar muy alejada, e incluso enfrentada, a sus principios, sino que sólo comporta la necesidad de abstenerse cuando no se dispone de una alternativa con opciones de triunfo. Lo que ningún partido puede, en nombre de nada, es ni comer ni dejar comer.