El predicador Francesc-Marc Álvaro estampó un sermón contra los políticos y periodistas que, a su juicio, "hacen uso de la libertad de opinión para mentir" ("La postopinión", LV, 13/7). Su filípica es implacable:

Impecable. Pero ¿se ciñen Álvaro y sus cofrades de la cruzada secesionista a estos imperativos categóricos?

Vayamos a los hechos. Lo que movió al predicador a ensañarse con los herejes fue una afirmación rotunda de Jaime Mayor Oreja:

Álvaro clama: "Mayor Oreja miente y lo hace deliberadamente, porque no es un ignorante en estas materias". ¿Olvida el gran inquisidor que en ese mismo texto había reclamado buena información y había inhabilitado a quienes desfiguran la realidad? Pues es él quien miente y lo hace deliberadamente. Porque sabe, como todo el mundo, que, en ausencia del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, su reemplazante transitorio, el entonces consejero Josep Lluís Carod Rovira, se reunió clandestinamente con el capo de los asesinos etarras, Josu Ternera, y pactó con él una tregua exclusiva para el territorio de Cataluña. ¿Qué tenían en común? La voluntad de romper España.

La voluntad compartida de romper España explica la entusiasta acogida que el bloque secesionista tributó al etarra Arnaldo Otegi en el Parlamento de Cataluña, donde le dio la bienvenida el presidente autonómico, Carles Puigdemont. Y mientras escribo estas líneas se prepara la actuación conjunta del histrión esquerrano Joan Tardà y el citado Arnaldo Otegi el 26 de julio en el Teatro Principal de Lérida.

Los escribas del secesionismo son expertos en mentir y desfigurar la realidad. Pero lo son aun más en ocultar los hechos que ponen en entredicho sus fabulaciones. Cuando los observadores ecuánimes les ponen delante de las narices las pruebas de que sus quimeras no se tienen en pie y son impracticables, carecen de argumentos racionales para defenderse, callan o se van por los cerros de Úbeda. Basta recordar, en este contexto, el papelón que hizo Oriol Junqueras cuando Josep Borrell lo machacó en 8TV desmenuzando, una por una, las falacias que aquel había sacado de la chistera.

El silencio de los exegetas del secesionismo es atronador cuando sus interlocutores les plantean objeciones prácticas. Son especialistas en la retórica de los agravios históricos, de los hechos diferenciales, de los balances trucados, de las delimitaciones territoriales y de las peculiaridades folclóricas, todo ello sumado a difamaciones barriobajeras contra los compatriotas españoles, pero huyen despavoridos cuando oyen palabras como Catexit u otras con resonancias técnicas. Que son las únicas que guardan relación con el futuro. Sin embargo, el mismo Álvaro deja filtrar una reflexión que pone al descubierto la magnitud del desbarajuste que él y sus jefazos han montado a espaldas de la sociedad catalana con el pretexto de la utópica independencia:

Si Álvaro reconoce que en el referéndum del Brexit fueron determinantes las informaciones falsas, ¿qué se puede decir del referéndum del 1-O, jaleado por un coro de émulos locales de Boris Johnson, Nigel Farage y Marine Le Pen? Rebusco en las hemerotecas y no encuentro, en ese coro, a nadie que aborde con un mínimo de seriedad los obstáculos con que tropieza este "puro carnaval".

Después del fiasco estrepitoso de Junqueras en su choque con Borrell, ninguno de los intelectuales orgánicos del procés se atrevió a abordar el problema de fondo: la salida inevitable y automática de la Unión Europea. Lógicamente, los mamporreros anticapitalistas de la CUP la saludan complacidos, porque la llevan en su programa. Pero es suicida el silencio cómplice del agitprop catalibán (Le Monde dixit). Un silencio atronador que escandaliza doblemente porque choca con las voces de quienes expresan los ideales y los intereses de la sociedad civil catalana, y además están angustiados por la amenaza de romper los vínculos materiales con España y Europa. "Catalunya no puede estar ni por un momento, ni por un segundo, fuera de Europa", dictaminó Miquel Valls, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, en el canal de noticias 3/24 ("Cataluña hace saltar las alarmas de las empresas", El País, 23/7).

Estas voces, a diferencia de las divagaciones esotéricas de los embaucadores, llegan cargadas de mensajes documentados y veraces. Son irrefutables y por eso los salvapatrias evitan polemizar con ellas. Es imposible contradecir a Francesc Granell cuando escribe, con un poder didáctico suficiente para traspasar las telarañas mentales de los más estólidos secuaces de Gabriel Rufián ("Sitges y la Unión Europea", LV, 3/6):

Desde el Tratado de Lisboa, un Estado miembro que quiera dejar de ser miembro de la UE, puede solicitar salirse ella, como es el caso, ahora, del Reino Unido, pero no existe procedimiento de expulsión. Tenía razón, pues, el vicepresidente Junqueras cuando dijo en Sitges que no existe ningún mecanismo previsto para expulsar a un Estado miembro de la Unión Europea. Esto es así, pero lo que no dijo –pese a que debería saberlo porque fue eurodiputado español del 2009 al 2012– es que Catalunya no podría ser expulsada de la Unión Europea por la sencilla razón de que, como tal, Catalunya nunca ha sido miembro de ella. Catalunya (…) no figura entre los firmantes de los tratados europeos y, como consecuencia de ello, Catalunya solo está en la UE porque forma parte del Reino de España.

Es una lástima que la Generalitat no haya aprovechado la reunión de Sitges para empezar a informar oficialmente a los catalanes de las cosas como son y no como el desiderátum separatista querría que fueran.