Eduardo Goligorsky

Han vuelto a aparecer en Barcelona. Son afiches de grandes dimensiones, llamativos, con una consigna en catalán. Traduzco: "La única iglesia que ilumina es la que arde". La mayoría han sido desgarrados por personas civilizadas, pero queda uno parcialmente íntegro. El texto adjunto invita a solidarizarse con dos anarquistas de Barcelona que están siendo juzgadas en Alemania por haber "expropiado" dinero del Pax Bank de Aachen (Aquisgrán), una "institución reaccionaria, patriarcal y capitalista", vinculada a la Iglesia católica. ¿Cómo solidarizarse con las atracadoras –perdón, expropiadoras– detenidas? Pues quemando iglesias. El cartel lo firman dos redes anarquistas.

La exhortación pirómana viene de lejos. Se atribuye al ácrata ruso Piotr Kropotkin, aunque en España la popularizó el pistolero Buenaventura Durruti, trocado en líder revolucionario. Sin embargo, dudo de que los descerebrados que idearon el afiche hayan leído a Kropotkin o a pensadores de su talla. No son agnósticos ni ateos porque para serlo necesitarían una capacidad de discernir de la que carecen. Si les mostraran a estos brutos los clásicos del humanismo liberal, los libros de Voltaire, John Stuart Mill, Bertrand Russell o Karl Popper, o incluso el enciclopédico Dios en el laberinto, del desmitificador Juan José Sebreli, los confundirían con material combustible para alimentar sus hogueras. Pertenecen, más bien, a la estirpe patibularia de Durruti.

La evidente indignación que me producen las amenazas de estos gamberros ignorantes nace de que, como he reiterado muchas veces en estas columnas, soy ateo, y considero

un imperativo moral marcar la diferencia con la morralla lumpen que aparenta serlo también. Si en este trance en que los cristianos son víctimas de una persecución encarnizada en los enclaves islamistas de Oriente Medio y África, así como en los focos residuales del comunismo, asumo el compromiso de defenderlos y solidarizarme con ellos sin compartir sus creencias es, precisamente, porque me lo exige mi condición de librepensador. Repito el apólogo que compuso el pastor protestante Martin Niemoller, aunque muchos lo atribuyen a Bertolt Brecht:

Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque no era comunista.

Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque no era judío.

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque no era sindicalista.

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada.