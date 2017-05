Ha publicado El Español la transcripción de una conversación grabada por la Policía con ocasión de la Operación Lezo en la que Mauricio Casals, presidente de La Razón, le comentaba a Rodríguez Sobrino, consejero delegado del mismo medio, que "el sándwich al PSOE con La Sexta funciona de cine". No hay ninguna novedad en ello. Eran vehementes los indicios de que la estrategia del PP, la diseñara Arriola o no, ha sido encumbrar a Podemos para restarle votos al PSOE. De esta forma, las elecciones que no ganara el fláccido entusiasmo que despierta Rajoy se vencerían gracias al medroso tembleque que provoca Podemos. También era evidente que el medio ideal para desarrollar tal táctica era La Sexta, cadena originariamente de izquierdas que ahora pertenece al grupo que con más ahínco sostiene a Rajoy al frente de nuestra desgraciada nación.

Pero una cosa es tener la certeza moral de que eso es lo que se está haciendo, que permite tanto a los periodistas tibios como a los caraduras negar la evidencia, y otra muy distinta es disponer de la prueba palpable de que efectivamente es así. Quienes votan al PP de Rajoy por miedo a Podemos pueden muy bien no querer saber que el comunismo bolivariano ha aterrizado en España de la mano, no sólo de Irán y Venezuela, sino también del PP y del Grupo Planeta. Pero deberían ser conscientes de que, al colaborar con su voto para que la triquiñuela funcione, facilitan que la única alternativa real a Rajoy sea Pablo Iglesias. De seguir La Sexta y el resto del grupo haciendo lo que hacen, el líder de Podemos acabará llegando al Gobierno cuando el estiércol acumulado entierre a los líderes que al PP le quedan, incluido el propio Rajoy. Y todo para que siga al frente del Gobierno este dominguillo que, además de incumplir sus promesas, ni siquiera es ya capaz de hacer un chiste con gracia, como ése a cuenta de la moción de censura que no rieron ni sus habituales pelotas.

Si el luctuoso hecho de ver a un comunista rigiendo los destinos de España llega a acontecer, podrán buscarse muchos culpables. Por supuesto, el principal será el PSOE, por escorarse hacia la extrema izquierda, por dejarse levantar la merienda y por ser incapaz de regenerarse. Pero, por mucha culpa que tengan los socialistas, jamás los comunistas habrían alcanzado en España el respaldo que hoy tienen, y que en el futuro podrían tener, sin un Rajoy que hace favores a algunos medios de comunicación a cambio de que éstos dirijan el foco y acerquen el micrófono a los atrabiliarios líderes podemitas. Todo podría resumirse diciendo que, para que Pablo Iglesias pueda al final darse un atracón, La Sexta le da un tentempié a Rajoy haciéndole un sándwich al PSOE. La pregunta es quién va a pagar la cuenta. Pero ésa tiene siempre la misma respuesta: los españoles.