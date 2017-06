Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, concejales de Ahora Madrid, han sido imputados por malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario. Pero no dimiten, pese a que su propio código ético les obliga a ello. ¿Y por qué? Pues porque sus intenciones eran justas, santas y benéficas. Su caso se suma al de Errejón, que cobraba la beca de la Universidad de Málaga para poder sobrevivir mientras trabajaba en favor de la gente. Al de Monedero, que ingresaba dinero de Venezuela para que pudiéramos ver La Tuerka, el programa que lucha contra el oscurantismo capitalista. Al de Ramón Espinar, que necesitaba especular con su VPO para poder ocuparse del futuro de la juventud sin futuro. O al de Echenique, que pagaba en negro a su asistente para concienciarnos de la dureza del mundo real. Etcétera.

El caso es que nuestros poetas sostienen hoy una feroz controversia sobre la esencia de los podemitas. Desde luego, no son seres humanos corrientes. Pero, entonces, ¿qué son?

SU REINO NO ES DE ESTE MUNDO

por Monsieur de Sans-Foy

Son el físico tan bello

de la pijoprogresía:

la habitual fisonomía

del que nunca pega sello.

No os riáis a carcajadas,

que son hados y son hadas.

En las Cortes ya se asume

que son seres de otro mundo:

si respiras bien profundo,

notarás como un perfume

de nenúfares y adelfas...

que son elfos y son elfas.

Por su pose enfurruñada

contra todo lo corrupto,

por su verbo tan abrupto

y su crítica afilada,

se diría de estos mendas

que son duendes y son duendas.

De esta secta monolítica

de expansión todoterreno,

tan severa con lo ajeno

como ajena a la autocrítica,

sólo hay una explicación:

que son seres de ficción.

SON MUCHO MÁS QUE ESO

por Fray Josepho

No, no, no son hados. Tampoco son hadas.

No son terrenales, querido Mesié.

Porque sus ideas superavanzadas

son dogmas de fe.

No, no, no son elfos. Ni elfas tampoco.

No huelen a flores, sino a santidad.

Mi alma se esponja cuando los evoco.

Son todo bondad.

No, no, no son duendes. Tampoco son duendas.

No son formas físicas, Sanfuá, por favor.

Que son otra cosa. Para que me entiendas:

son Entes de Amor.

No, no son ficticios. Y no son ficticias.

Superan al Cristo penado en la cruz.

Al verlos u oírlos, les damos albricias.

¡Son Seres de Luz!