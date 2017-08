Esta semana hemos asistido a la destitución del cónsul español en Washington. Este diplomático, catalán, se permitió mofarse de Susana Díaz y de su acento andaluz en las redes sociales:

Verano tórrido. Hay q ber q. ozadia y mar gusto la de la susi. mira q ponerse iguá q letirzia. cm se ve ke n.sabe na de protoculo ella tan der pueblo y de izquielda. nos ha esho quedar fatá a los andaluse. dimicion ya.

Nuestros poetas no pertenecen al cuerpo diplomático, obviamente, así que, aprovechando que Monsieur de Sans-Foy es de Bilbao y que Fray Josepho es andaluz, ambos se han dedicado a plasmar el odio que se profesan burlándose recíprocamente de sus respectivos acentos y de otras señas de identidad regionales.

HOSEPHO, ER CATETO ANDALÚ

por Monsieur de Sans-Foy

A vé, Hosepho, quiyo, no tentera.

Ere un cateto, pisha, y un incurto.

Si te quiero insurtá, piyo y te insurto.

Y voy a hasel-lo asín, a tu manera.

Güele mu má. No se puehtá a tu vera.

Golerte me da grima, no lo ocurto.

Pareseh un cadave insepurto.

O er vate de una ruin gasolinera.

Te repite lo mimmo quer gahpasho,

vehtío de fantoshe y mamarrasho,

con gafa y capushón de camuflahe.

Te faya de andalú la indiosincrasia,

y no tiene, ademá, ni puta grasia.

¡Vete a tomá por culo, so malahe!

SANFUÁ, EL CERRIL BILBAINO

por Fray Josepho

Mesié Sanfuá, ahivadiós, si yo podría,

jamás te trataría: me das asco.

Diciendo kaixo, agur y eskerrikasko

te pasas, so txotxolo, todo el día.

No te has bañado nunca, ni en la ría.

Te moja el sirimiri, o un chubasco.

¿Mojar el txurro? No, porque eres vasco,

y en eso no destaca Euskal Herria.

Qué mala suerte ser del mismo Botxo,

que apesta a txakolí y a kalimotxo.

¿Oyes mi bilbainada o te la silbo?

La boina atornillada, ahivalahostia.

Si serías al menos de Donostia…

¡pero, mecagoensós, eres de Bilbo!