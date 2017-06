Monsieur de Sans-Foy y Fray Josepho tienen un sobrino en común. Y el muchacho anda un poco extraviado y sin saber qué hacer con su vida. Como buenos tíos (e incluso tíos buenos), nuestros poetas dan sabios consejos a su sobrino José Ramón sobre cómo debe enfocar su futuro para convertirse en una persona de provecho. Pero hay discrepancia entre ellos. Lean y entérense.

ESTIBA, SOBRINO

por Monsieur de Sans-Foy

Dende que eras un guisante

aferrado al biberón,

me propuse la tarea

de asumir tu educación.

Que por algo soy tu tío,

querido José Ramón,

y la sangre es más espesa

que el vulgar H2O.

En el trance en que te encuentras

de elegir tu profesión,

es labor que me compete

darte un buen consejo o dos.

Acabaste el instituto

con bastante aplicación,

y has pasado los veranos

currando como un cabrón

para al fin tener Vespino...

que no pudo ser un Golf.

Siempre fuiste cariñoso

y un pelín bobalicón,

que, a los viejos, hoy en día,

nadie pide su opinión.

Mas, por ser hermana mía

la madre que te parió,

quédate con el consejo

que te doy por la jeró:

Sumergirte en los estudios

hoy en día, es lo peor,

porque nadie te contrata

y te tachan de empollón.

Te puedes pasar la vida

de esmirriado opositor,

trabajando de interino

hasta la jubilación...

o puedes pensar un poco:

¿Qué padrinos tengo yo

que podrían enchufarme

a una vida más mejor?

Dos palabras son la clave:

U-Ge-Te, Ce-Ce, O-O.

Dos palabras milagrosas

que te harán ese favor.

Tengo un primo y un cuñado

que, los dos a la limón,

pueden darte una bicoca

como no hay otro mejor:

–¿Ayudante de cocina?

¿Vigilante? ¿Celador?

–No te tengas en tan poco,

que te harán ESTIBADOR:

Cobrarás lo que no cobras

de ingeniero superior.

Todo ello, por supuesto,

sin ninguna formación.

Currarás cuando te toque,

pero sin supervisión,

exigencias del mercado

ni caprichos del patrón.

Y si metes las narices

por allí, José Ramón...

puede ser que hasta la cuarta

o quinta generación

no te salga ni un bisnieto

que no sea estibador.

HAY COSAS MEJORES, SOBRINO

por Fray Josepho

Mi querido sobrinito,

ven, acércate pacá,

que te voy a dar consejos,

como tu tito Sanfuá.

Dice el tito que la estiba,

querido José Ramón,

es un oficio magnífico,

y yo le doy la razón.

Pero tu tito Josepho

(que soy yo, como supones)

te va a dar, para el futuro,

otras valiosas opciones.

Que estibador está bien,

pero tienes que ir al puerto

y manejar unas máquinas

con destreza y con acierto.

En cambio, con mi propuesta,

no tendrás puerto ni nada,

sino una vida muy cómoda,

placentera y regalada.

No, tampoco hay que estudiar

(yo sé que eso te procupa):

¡pues tu futuro, sobrino,

lo tienes en ser okupa!

¿Que cómo? Pues te lo cuento.

Buscas un piso vacío,

das la patada a la puerta,

y dices: "El piso es mío".

¡Y el piso es tuyo, sobrino!

Dispones de él a tu antojo.

Una vez dentro, le cambias

sin problemas, el cerrojo.

No te cortarán la luz,

por fundamentos de ética,

pues nadie puede ser víctima

de la pobreza energética.

Es conveniente que al piso

te lleves a otros chavales

para organizar allí

tus movidas kulturales.

A chavales y chavalas

con tatuajes y coletas,

para montaros conciertos

y fumaros vuestros petas.

Armar un rollo ecológico,

talleres de vida sana,

y poner en los balcones

macetas de marihuana.

Si los dueños se presentan,

finges una taquicardia,

y te vas y los denuncias

en el juzgado de guardia.

Los acusas de agresión,

de desahucio y de coacciones,

y de lo que de repente

te salga de los cojones.

Si quieres asesoría,

José Ramón, te comento,

tienes que ir a una oficina

que hay en el Ayuntamiento.

Te darán buenos consejos

pues es gente muy legal.

Te harán dinamizador

de la vida cultural.

Móntate una asociación

(ellos te dan los papeles)

y cuelgas en los balcones

pancartitas y carteles.

Di que eres antifascista,

ponte un piercing en la ceja

y cobra las subvenciones,

que pagan a tocateja.

Con el tiempo, sobrinito,

si el rollo no se da mal,

es mucho más que probable

que acabes de concejal.

Pues eso, José Ramón

(Montxo serás desde ahora,

con tx, que es grafía

progresista y transgresora).

Cuanto antes empieces, antes

lo tendrás, sobrino mío.

No lo dudes y hazme caso,

que te quiero y soy tu tío.