El portavoz parlamentario del PSOE ha emplazado al Gobierno a la creación de un "espacio de encuentro" entre partidos, antes de plantear "medidas coercitivas" contra el golpecito de Estadito que anuncia Puigdemont.

Al PSOE le gusta hablarnos así, con bondad candorosa, como una abuelita a sus nietos revoltosos... aunque hayan metido al gato en el microondas y tengan planes aún más divertidos.

Nuestros poetas disfrutan con esta parla buenista, y han querido sacarle punta a la nueva doctrina del encuentrismo.

ENCUENTROS EN LA INTIMIDAD

por Monsieur de Sans-Foy

El Partido Socialista,

ya con Pedro Sánchez dentro,

quiere un Espacio de Encuentro

y de cómplice entrevista

con la grey separatista.

Candorosas intenciones,

las de Pedro y sus barones,

cuando la parte contraria

es tan consuetudinaria

en tocarnos los cojones.

Oye, Pedro: que me alegro,

si te ves con esta fauna.

Mismamente, en una sauna,

como aquellas de tu suegro.

(Pero ojito con el negro

del WhatsApp: en las primeras

entrevistas que tuvieras,

cuida que él no esté delante.

No es cuestión de que se espante

el cortísimo Junqueras).



YO LE EXPLICO EL ESPACIO DE ENCUENTRO

por Fray Josepho

"Espacio de encuentro" no es eso, querido

colega y amigo, Mesié de Sanfuá.

"Espacio de encuentro"… tiene otro sentido

profundo y primario, que va más allá.

Por Dios y la Virgen, infórmese y lea,

porque es que parece que entiende usted mal.

"Espacio de encuentro" (le explico la idea)

es lo de la España plurinacional.

La España novísima que ya no es España,

que tiene países pequeños en sí.

Condados de tiempos de Maricastaña

se vuelven naciones de gran pedigrí.

Naciones que gozan de soberanía,

naciones distintas en trato fiscal.

Usanzas autóctonas, con asimetría,

con autonomía jurisdiccional.

Un bello mosaico de diversidades:

la espléndida y múltiple moderna Babel

de lenguas vernáculas, con identidades

particularísimas, en vivo tropel.

La plétora ibérica de cienes y cienes

de nuevas naciones. La España fetén.

Para que evitemos el choque de trenes,

con todos y todas llevándonos bien.