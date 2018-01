Alguien tenía que mostrar el lado oscuro de los Reyes Magos, y esa labor ha correspondido a nuestros poetas. Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy (que están de acuerdo por una vez, y sin que sirva de precedente) se han fijado en dos de los muchos aspectos siniestros de estos repugnantes embaucadores que nos visitan cada seis de enero.

Lean, lean.

LOS REYES MAGOS, ABUSADORES

por Fray Josepho

Menudos tres farsantes, los Magos del Oriente.

Ya basta de mentiras. Debemos denunciar

que son abusadores. Que son muy mala gente.

Que son unos tipejos muy poco de fiar.

Regalan baratijas. Obsequian zarandajas.

Pero es que todo es fruto de la depredación.

Abusan de los pajes. Abusan de las pajas.

Someten a sus siervos a pura explotación.

No pagan los salarios. No cumplen los convenios.

No remuneran pluses de peligrosidad.

No saldan finiquitos. No abonan los trienios.

No ingresan prestaciones por la nocturnidad.

Conviene que se sepa: las pajas y los pajes,

pasado el seis de enero, al paro que se van.

Devuelven a los Reyes sus galas y ropajes

(si tienen desperfectos, se les descontarán).

Así que los regalos están envilecidos

por el capitalismo plutócrata y burgués.

¡Que los explotadores no sean bienvenidos!

¡Menudas sanguijuelas! ¡Denuncien a estos tres!

EXPLOTACIÓN ANIMAL

por Monsieur de Sans-Foy

Le tengo que aplaudir. ¿Los Reyes Magos?

¡Qué tríada de vagos,

heteropatriarcales, todos ellos!

¡Pensemos, además, en los camellos!

Los pobres dromedarios...

¡Estirpe de rumiantes proletarios,

a los que se maltrata

en cada insoportable Cabalgata!

¿Qué culpa o qué pecado original

cayó sobre este exótico animal?

Explíquenme en virtud de qué condena

les sacan de la arena,

les ponen una cuerda en el pescuezo

y les emperifollan con atrezzo:

¡ni mirra ya ni incienso

adornan al camélido indefenso!

Y no digamos oro...

¿En qué se lo gastaron?Yo lo ignoro...

pero, con excepción de Baltasar,

los otros tienen pómulos de bar.

¿Qué implican esas napias coloradas?

¡Beberse y miccionar muchas añadas

de Rioja y de Ribera...

morapios nacionales y de fuera!

Del Negro no me explayo,

no sea que Garzón, que es su tocayo,

me ponga una querella

y tenga que pagar hasta la Estrella.

¡Que conste mi aversión y rebeldía

contra la estomagante Epifanía!

Borrachos orientales...

Os odio por razones personales:

¡seis años hace ya, tipejos ruines,

que me finiquitáis con calcetines!