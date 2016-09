Nuestros poetas reflexionan esta semana sobre el presente y el futuro de la corrupción política. ¿Se puede acabar con ella o, al menos, mantenerla en unos niveles aceptables? ¿O es un mal imposible de erradicar, inherente a nuestra nación y firme como la Cordillera Ibérica?

Las posturas de Fray Josepho y Monsieur de Sans-Foy están muy claras. Lean y opinen.

SE VA, POCO A POCO

por Fray Josepho

La corrupción política que vicia y emponzoña,

la podredumbre hedionda que apesta sin cesar,

la congestión de mierda, de pus y de carroña,

feroz y apocalíptica… Mesié, se va a acabar.

No digo que no sigan apareciendo casos.

El hombre, al fin, es hombre. Y más, si es concejal.

Habrá chanchullos siempre. Pero serán escasos.

España no es el váter del mundo occidental.

Al fin y al cabo ahora ya empiezan a ir al trullo

bastantes delincuentes. No todos, es verdad.

Pero sin demagogias, ruidos y barullo,

veremos el triunfo de la legalidad.

Sin duda precisamos reformas y trabajo.

Firmeza y mano dura. Prudencia y pundonor.

Pero es una locura tirarlo todo abajo,

cuando, sinceramente, ya vamos a mejor.

SE QUEDA

por Monsieur de Sans-Foy

Se irá desportillada a la basura

la taza que hoy no tiene un arañazo.

Del último y novísimo cochazo,

se irá hasta la color de la pintura.

Se irá la juventud, con su locura

perenne y con su mata de pelazo.

Se irán, después del último flechazo,

las ascuas del amor y la ternura.

No sé si en esta década ominosa

tendremos, Fray Josepho, la dichosa

revolución que acabe con la Casta.

¿Se irá la corrupción? ¿Estás de coña

o vienes al trabajo medio moña?

La corrupción se queda (con la pasta)