La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que este verano no se tomará vacaciones y se quedará trabajando en la capital. Pero resulta que las izquierdas madrileñas creen que esto es un abuso intolerable. Particularmente dura se ha mostrado la podemita Rita Maestre, que ha dicho: "Vamos a ver si aclaramos puntos de derecho laboral básico: las vacaciones no son voluntarias, son un derecho que se obtuvo después de grandes luchas y que no depende ni de la generosidad del empleador ni de las ganas de trabajar del trabajador sino que está recogido en la Constitución Española". O sea, que es posible que Podemos emprenda un recurso de inconstitucionalidad contra Cristina Cifuentes.

¿Y nuestros poetas qué opinan de esto? Lean, lean.

VETE DE VACACIONES, CRISTINA

por Fray Josepho

Véteme a Benidorm, por Dios, Cristina.

Llévate una pamela y un pareo.

Sal por la tarde-noche de paseo,

y báñate en el mar o en la piscina.

Cómete una paella alicantina,

o vete a un chiringuito de tapeo.

Y por la noche sal de bailoteo,

que dicen que eres buena bailarina.

Cógete vacaciones, date el piro.

Que bastan dos semanas de retiro

para afrontar mejor el cuatrimestre.

Ponte morena, imprégnate de yodo.

Hazlo por ti, Cristina, y sobre todo,

porque te lo ha mandado la Maestre.

QUE CURRE... O NO

por Monsieur de Sans-Foy

Que Cifuentes no descanse,

Fray Josepho del demonio,

que no baje la persiana

ni en las máximas de agosto,

tiene un toque populista,

rimbombante y jactancioso.

Que presuma abiertamente

de velar por el negocio

mientras otros se espatarran

y se entregan al jolgorio...

es, lo sé, electoralista

y un poquito demagogo.

Pero llega la Maestre

y, torciendo mucho el morro

(gesto que hace con frecuencia,

y al final se va a hacer crónico),

carga a Cifu de reproches

y la albarda con oprobio:

¡No tomarse vacaciones!

¡Proceder escandaloso

contra el pueblo que trabaja

y hasta la capa de ozono!

Descansar es un DERECHO.

¡No tomarte ese reposo

va contra la clase obrera

y desequilibra el Cosmos!

Escuchando a la chiquilla,

por mi parte, reflexiono

sobre el mundo en que Maestre

nos quisiera ver a todos.

Un lugar tan ordenado,

tan libérrimo y tan rojo,

que no hay miedo a equivocarse.

Nunca habrá ningún embrollo:

lo que allí no esté prohibido,

fijo que es obligatorio.