¿Es Nicolás Maduro un tipejo indeseable o es un hombre atractivo y seductor que atesora todo el encanto del trópico?

Tremenda controversia hoy la de nuestros dos poetas. Lean, lean.

YA ES HORA

por Monsieur de Sans-Foy

Maduro no es ninguna golosina.

Ni puesto ante el hocico de una cerda,

suframos por temor a que le muerda.

(Cautela profiláctica porcina).

Maduro no es un troll que desatina

ni el prócer más obtuso de la Izquierda:

Maduro es una cántara de mierda

que enfanga Venezuela y os arruina.

¿Es justo que un tirano os avasalle?

¿Que esté la población arrodillada,

medrosa de esa sórdida tutela?

Es hora de que oigamos en la calle

la voz atronadora y desgarrada

de toda la doliente Venezuela.

ELOGIO DEL GALÁN MADURO

por Fray Josepho

Que no, Mesié, que no cuela.

Que Maduro no es dañino.

Que es el amante latino

que precisa Venezuela.

Galán de telenovela

que por amar se desvive.

Y que, seductor, exhibe,

como un genuino machote,

su distinguido bigote

de tenorio del Caribe.

¡Y esa voz de tamarindo,

guanábana, piña y mango!

¡Y ese acento de charango,

a cuyos tonos me rindo!

¡Porque es sagaz! ¡Porque es lindo!

¡Por su talento sutil!

¡Y porque tiene un perfil

que, salvando las distancias,

presenta concomitancias

con don Jesús Gil y Gil!