Hay gente y gentecilla, por no decir gentuza. Cuando un sociata o un podemita hablan de "asimetría", están buscando un eufemismo para algo que los nacionalistas dicen mucho más claro: en España somos muchos los que habemos... pero no todos iguales. Ni parecidos.

¿Son realmente superiores los nacionalistas? Nuestros poetas han tomado de su cuenta las posibles respuestas a la pregunta tremebunda:

LOS QUE ESTÁN EN LA POMADA

por Monsieur de Sans-Foy

Hay pueblos racialmente superiores

y pueblos, yo qué sé... tercermundistas.

¿Que cómo distinguir a los mejores?

Sencillo: los que son nacionalistas.

El céltico que vota al BNGa

proviene del antiguo pueblo suabo...

y tiene casi un palmo más de rabo

que aquél que es del PP o que no es de na.

Los vascos de Sabino y sus proféticos

ensueños de fanático de racial:

les puedo demostrar que son atléticos...

(excepto los que son de la Real).

Indepes catalanes: claro está

que tienen un cerebro más complejo.

Observen la empatía y el gracejo

del Puchi, de Junqueras y Tardá.

Asturias no alcanzaba los niveles

de pueblo superior. Eso era antes.

Vinieron los del bable nes escueles...

y van ya para Raza de Gigantes.

España es de esta casta ventajista

que pide siempre más y no da nada.

España es de la grey nacionalista,

nacida para estar en la pomada.

NO SON SUPERIORES

por Fray Josepho

Que no, Mesié, que no son superiores.

Que no, que no, que no. Que se lo niego.

Que al catalán, al vasco y al gallego

no me los pinte usted de esos colores.

¿Que son los separatas bienhechores

hacia los cuales siento gran apego?...

Pues sí. Son entrañables. Hasta ahí llego.

Y vayan hacia ellos mis loores.

¿Pero son superiores? Lo refuto,

lo impugno, lo desmiento y lo discuto.

Y quien sostenga lo contrario, miente.

¡Su superioridad es vil patraña!

Lo que es verdad es que en la Restospaña

sí somos inferiores, claramente.