Esta semana, la diputada del Partido Popular Elena Bastidas afirmó que el adoctrinamiento político en los colegios se da sólo en "casos aislados". Es probable que la señora diputada tenga razón. Si preguntamos a Junqueras y a Otegi, den por hecho que serán de esa opinión, por lo que, de existir adoctrinamiento en la educación, debemos atribuirlo a alguna forma de vida extraterrestre.

Nuestros poetas, poco amigos ellos de siglas políticas, han querido mojarse en este delicado asunto que tantos quieren presentar como intocable:

¿LA EDUCACIÓN AUTONÓMICA? BIEN, GRACIAS

por Monsieur de Sans-Foy

Desespañolizar a los infantes,

librarlos de esa lacra y de esa mácula

ungiéndolos con pátina vernácula:

ceñudos, montaraces e ignorantes.

¿Que, encima, salen malos estudiantes?

¿Y dónde está el obstáculo o la obstácula,

si, en la Administración del Conde Drácula,

fantasmas que enchufar, nunca hay bastantes?

Treinta años acallando disidentes,

jodiéndoles la vida a los valientes.

No quedan ni los árboles de pie.

Treinta años de extremismo identitario,

de shock monotemático y sectario.

¿Y quién va a criticarlos? ¿El PP?

NADIE TIENE LA CULPA

por Fray Josepho

No ataque, queridísimo Sanfuá,

a los bizarros hombres del PP.

¿Por qué lanzarles críticas? ¿Por qué?

Son íntegros. Son puros. ¡Y ya está!

La culpa puede ser del chachachá,

del rock and roll, del country, del cuplé,

del pop o del merengue. Yo qué sé.

¡Pero del PP nunca lo será!

Las cosas que suceden por aquí

nos pasan simplemente porque sí.

Por maldición divina, o por vudú.

Pero el PP, jamás. Que lo sé yo.

¡Que no, que no, que no, que no, que no!

¡Que no diga usted eso, que es tabú!