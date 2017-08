¿Viajan ustedes en verano? Todo el mundo se va. En las ciudades sólo quedan los chinos, los cacos, los que riegan las calles y ese guardia alevoso que te pilla aparcando en la plaza del cónsul de San Marino.

Viajar en verano parece ser algo tan universal como cantar en la ducha.

Parece... porque nuestros poetas no han sido capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera en eso.

QUE VIAJEN ELLOS

por Fray Josepho

Cuando llega el verano, cuando llega el estío,

cuando abunda en melones el feraz melonar,

el convento, de pronto, se nos queda vacío.

¿Qué le pasa a la peña, que le da por viajar?

En Marbella se tuestan los orondos pudientes.

Los de media pelambre van a media pensión.

Y Sanfuá se desplaza donde tiene parientes,

a jugar la partida y a comer de gorrón.

Media España se pierde por la arcana Castilla,

sin mayor aliciente que jugar al parchís.

Otra media se tuesta de la mar en la orilla,

y se mete en el agua cuando quiere hacer pis.

Los caminos del mundo no me quitan el sueño.

Yo me quedo a la sombra del enhiesto ciprés.

En lugar de maletas, que me den un barreño,

cuyo cóncavo seno me remoje los pies.

QUÉDATE SI QUIERES

por Monsieur de Sans-Foy

No pretendo que esté entre tus errores,

ni que estés equivocado en el empeño

de pasarte con los pies en el barreño

lo que falta hasta que acaben los calores.

El asunto le es igual a tus lectores,

inconscientes del papel que desempeño

en tu entorno más prosaico y hogareño,

pues comparto tu labor... y tus olores.

¿Que en agosto no te vas? No te atosigo,

pues montarse en un vehículo contigo

es un viático de hedores infinitos.

Por lavarse, nadie se ha quedado cojo.

Tú mantén los dos pinreles en remojo

hasta el día en que distingas los deditos.