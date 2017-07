Los cofrades de la independencia catalana han anunciado a bombo y platillo el procedimiento que piensan seguir para la ruptura con el Estado opresor. Todo está claro, clarísimo. Lo único que nos queda por saber es qué harán estos señores si –Dios no lo quiera– el Gobierno tuviera el capricho de aplicar la ley.

Nuestros poetas se han puesto a elucubrar sobre lo que podría acontecer si el referéndum no saliese adelante, y las consecuencias espeluznan a cualquiera.

Véanlo ustedes mismos, y recen para que tales horrores no ocurran jamás:

QUÉ HAREMOS SI NOS NIEGAN EL DERECHO A DECIDIR

por Fray Josepho

Dejar de respirar. Hacer pucheros.

Meternos una china en el zapato.

Callarnos para siempre (bueno, un rato).

Dormir sin el pijama (o sea, en cueros).

Prorrumpir en gemidos lastimeros.

Darnos de baja en Netflix de inmediato.

Poner en 25 el termostato.

Negarnos a aceptarles sus dineros.

(Bueno, borren lo último, si acaso.

¿Está borrado ya? Pues, en tal caso,

permítanme con calma que prosiga).

No afeitarnos la barba ni el bigote.

E incluso, ya en el colmo del rebote,

desapuntar al Barça de la Liga.

ESTAMOS DISPUESTOS A TODO

por Monsieur de Sans-Foy

¿Que el órdago fascista del Estado

nos niega el referéndum? Qué fastidio...

No vamos a mirar para otro lado:

habrá que responder con el suicidio.

Así es que, en Barcelona hemos quedado,

en plan emperatriz con el ofidio.

¡La tengo que espichar envenenado!

No sé por qué razón no me decidio.

Junqueras no ha venido. A Puchimón,

le llamas y no sabe/no contesta.

La CUP dio via libre a la objeción...

(Y el postrer figurante en esta fiesta

caló el chapeo, requirió la espada,

miró al soslayo, fuese... y no hubo nada).