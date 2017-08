Albano Dante Fachín. Así se llama el secretario general de Podem (o sea, el Podemos catalán). Además, este señor pertenece al Procés Constituent a Catalunya, un movimiento social, impulsado por la monja Forcades, que busca el fin del capitalismo y la independencia de Cataluña. No se sabe en qué orden.

Albano tiene 41 años. Es un argentino de Bahía Blanca que llegó a España de jovencito y que tiene la doble nacionalidad, española y argentina. No sabemos cómo va a ser su situación administrativa en el Nou País al que aspira. Lo que sí sabemos es que no acabó la carrera universitaria que los contribuyentes españoles le pagamos y que se ha dedicado a algo así como el activismo social.

Ahora, Albano Dante está inmerso en las luchas por el poder que se desarrollan en el magma podemoide catalán. La verdad es que tienen un buen carajal. Por un lado están los colaus (En Comú Podem), que, encabezados por la alcaldesa de Barcelona, amenazan con montar un partido aparte para las generales. Por otro lado, Podem propiamente dicho, con corrientes internas muy pujantes. El propio Fachín ganó las primarias con menos del 42% de votos (de solo un 13% del censo). Y por otro, la CUP, cuyos límites ideológicos con los anteriores son demasiado sutiles para los profanos.

Ahora, Dante Fachín está peleado con Pablo Iglesias, y este habría pedido la dimisión del hispano-argentino. No están muy claros los motivos, pero parece ser que Iglesias, que está por el derecho a decidir, dice que él si fuera catalán no votaría en el referéndum del 11-O. En cambio, Fachín está por votar sí, y le reprocha a Iglesias que defienda el derecho a decidir para "las naciones" pero no para las sucursales de Podemos. Un lío del demonio. Lo último es que Echenique (otro argentino) ha salido en apoyo de Pablo y le ha dicho a su paisano que no mienta.

La emergencia social es así. Nosotros nunca podemos entenderlo.

–¿Quién es suramericano?

–Albano.

–¿Qué es, en lugar de tomante?

–Dante.

–¿Y además? (sin retintín).

–Fachín.

En Podem, el paladín

del afamado prusés

¿saben ustedes quién es?

Albano Dante Fachín.