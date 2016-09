M21, la radio municipal de Madrid, va a empezar a emitir de inmediato. Y para dirigirla el Ayuntamiento ha elegido a Jacobo Rivero, licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense (oh, qué sorpresa), excorresponsal de la televisión chavista Telesur (oh, qué asombroso), autor de un libro titulado Conversaciones con Pablo Iglesias (oh, qué extraño), de otro titulado Podemos. Objetivo, asaltar los cielos (oh, qué pasmoso) y habitual tertuliano de La Tuerka (oh, qué desconcertante).

Tengo gran experiencia

de masajista,

pues curré en la estupenda

tele chavista.

Se lo aseguro:

di masajes a Chávez

como a Maduro.

Masajes estupendos,

con ambas manos,

para exaltar los logros

bolivarianos.

En Venezuela

cumplí perfectamente

con mi clientela.

También le di masajes,

con maestría,

a Iglesias, del que hice

la biografía.

Lo siento cerca,

pues fui su tertuliano

para La Tuerka.

Masajes lubricados,

gratos, supremos,

igualmente he podido

darle a Podemos.

Es lo más justo:

ya que son camaradas,

démosles gusto.

Pues con este currículum

que aquí presento,

me ha contratado ahora

mi ayuntamiento.

Y mi faena

van a ser los masajes

para Carmena.

Masajearé a Carmena,

con interés,

en la espalda, en los brazos

y hasta en los pies.

La directriz

es que mis friegas tengan

final feliz.