Cuando uno es el Elegido para regenerar un país, no puede relajarse nunca. Es la servidumbre de líderes como Pablo Iglesias, que tiene que estar veinticuatro horas al día y siete días a la semana, sin descanso, en guardia contra el capital y en defensa de la gente corriente. Cinco minutos después de las campanadas de Fin de Año, Pablo ponía este tuit:

Veo el anuncio de coca-cola y pienso en sus trabajadores y sus espartanas que luchan por la dignidad. Que su ejemplo nos guíe en 2017 ✊ pic.twitter.com/oUVAFSCLBD — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 31 de diciembre de 2016

Y acababa con el emoticono de un puño, sobre la foto de un grupo de manifestantes.

Fíjense en ese sintagma: "Sus trabajadores y sus espartanas". Interesante variatio estilística. No "sus trabajadores y sus trabajadoras", ni "sus espartanos y sus espartanas".

En fin, que Pablo, además de intensito, tiene madera de poeta.

Relájate, Pablo, un poco;

no te enciendas, no te subas.

Come tranquilo las uvas,

y no te me vuelvas loco.

No has de estar siempre en el foco

como ejemplo de activismo.

Que el mundo gira lo mismo

si te fumas dos canutos

y dejas cinco minutos

en paz al capitalismo.