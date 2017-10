Me diste una alegría. Ya era hora.

Que sí, que me la diste, te lo juro.

Te vi en la tele, sólido y seguro,

y el pompis se me hizo cantimplora.

Ya te perdono incluso la demora,

y hasta las viejas dosis de bromuro,

a cambio del aliento de un futuro

que (provisionalmente) no empeora.

Lo hiciste. Sí, lo hiciste. Y aunque tarde,

después de tal esfuerzo y tal alarde,

en el sofá está bien que te retrepes.

Y mientras llega el chasco, de momento,

gracias a ti, Mariano, estoy contento

de ver gimotear a los indepes.