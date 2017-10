–¿¡Qué haces en la cama con un tío!?

–Tranquilo, que es tan solo el butanero.

–¿Pero los dos desnudos? ¡Yo me muero!

–Puedo explicarlo todo, cielo mío.

–¿Que puedes explicarlo? No me fío.

–¡Que no es lo que parece, te asevero!

–No me hagas esto, churri, yo te quiero;

(y tapa al butanero, que hace frío).

–Mantén la calma, cari, que no es nada.

–No sé. Sinceramente, no me agrada.

–¿Dudas de mí? –Quizá. –¡Cómo te atreves!

–Estáis los dos en bolas, y tan tiernos…

Diría que me estás poniendo cuernos…

–Que no, tonto; ¿lo hablamos? –Venga, el jueves.