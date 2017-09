Tras su espectacular boda en una bodega riojana, a más de 300 euros el cubierto, Alberto Garzón anuncia que se va un mes de luna de miel a Nueva Zelanda, "como cualquier español".

Al otro hemisferio iré,

como cualquier español

que curra de sol a sol

para ganar su parné.

Y que se joda el PP,

que es de cacos una banda.

¡Me voy a Nueva Zelanda!

Soy portavoz del obrero.

Soy defensor del currante.

El terror del gobernante

neoliberal y pepero.

A los pobres empodero,

y mi leyenda se agranda.

¡Me voy a Nueva Zelanda!

Que no me voy porque sí:

me voy de luna de miel.

Tengo reserva de hotel,

y estaré un mes por allí.

Los rojos somos así

(como Carlos Marx nos manda).

¡Me voy a Nueva Zelanda!

Daré gusto a mi consorte,

como buen chaval que soy.

Por eso, a Cuba no voy.

Tampoco a Corea del Norte.

Tengo listo el pasaporte,

el abrigo y la bufanda…

¡Me voy a Nueva Zelanda!

Hay emergencia social,

miseria, paro y hambruna.

Pero en un mes, por fortuna,

vendré del país austral

a vencer del Capital

la vil rapiña nefanda.

¡Me voy a Nueva Zelanda!