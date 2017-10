Que nadie esté triste.

Que hay pulso en sus venas.

Que esperen las hienas:

¡que España resiste!

Que no, que no es chiste:

que se ha descubierto

que España no ha muerto.

¡Que no! Todavía

se mueve y colea.

Que nadie se crea

que está yerta y fría.

Que ya en la jauría

cunde el desconcierto…

¡Que España no ha muerto!

Que aún está viva.

Que no se ha acabado.

Que no la han matado.

Que está combativa.

La turba agresiva

póngase a cubierto…

¡Que España no ha muerto!

Que aún queda el Rey.

Que queda la gente

patriota y decente.

Que queda la ley.

Y aunque Rajoy Brey

esté boquiabierto…

¡España no ha muerto!

Que no hay quien la acalle

ni quien la apuntille.

Que no hay quien la astille

ni quien la avasalle.

¡Que el pueblo en la calle

ya está bien despierto!

¡Que España no ha muerto!