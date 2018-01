No hagan caso ustedes de las recomendaciones de la DGT. Si van a viajar por carreteras nevadas, eviten llenar el depósito de gasolina (¿y si el coche explota?). Tampoco les aconsejo que hagan acopio de agua (¿y si se congela?). Y mucho menos les recomiendo que lleven cadenas (¿y si se lesionan intentando ponerlas?). Lo único que tiene sentido es llevar el móvil operativo y con la batería cargada, para poder tuitear impactantes imágenes de los efectivos de la UME repartiendo víveres.

¿Qué hay que llevar, entonces? Pues yo se lo digo.

–¿Qué bebida a mí me pirra?

–Birra.

–¿Qué suelen comer los chicos?

–Kikos.

–¿Y con qué mi estrés aplaco?

–Tabaco.

Si me pilla la nevada,

no problem: no pasa nada.

De la guantera yo saco,

para aliviar la jornada,

birra, kikos y tabaco.