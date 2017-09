Tienen ustedes que leer, si no lo han leído ya, el artículo de Pepe García Domínguez sobre Mónica Terribas: "La amiga del carnicero". Insisto: no se lo pierdan. Pero mientras tanto, les cuento a los lectores no catalanes que Mònica Terribas es la directora del espacio de más audiencia de la emisora oficial de la Generalidad, Catalunya Ràdio. O sea, de la emisora oficial del separatismo. La señora Terribas se ha dedicado estos años a cosas que les estremecerán si se leen el artículo de García Domínguez arriba enlazado. Pero últimamente lo que hace es delatar en las ondas los movimientos de la Policía y la Guardia Civil. Qué maja, no me digan.

¿Mima a gentes repulsivas?

Terribas.

¿Un tufo sectario exhala?

Sala.

¿Y de España es antagónica?

Mònica.

Desde la radio oficial,

que nos cuesta un dineral,

suelta impávida su crónica

(chivata, falsa y parcial)

Terribas i Sala, Mònica.