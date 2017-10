No ha habido referéndum. Aquí no pasa nada.

Yo soy el presidente (mañana, ayer y hoy).

La cosa en Cataluña la tengo controlada.

Soy fuerte, soy enérgico, soy firme, soy Rajoy.

Dejadme que yo arregle la crisis con mi flema.

Sé bien cómo ocuparme del caso catalán.

Conmigo no hay alarma. Conmigo no hay problema.

Conmigo no hay zozobra. Tranquilos, tengo un plan.

No necesito artículo 155,

ni estado de emergencia, ni estado de excepción.

Tan solo mi firmeza, mi ánimo y mi ahínco

conservarán incólumes la Ley y la Nación.

Que España no se rompe. Que España no se parte.

Que España no se quiebra. Qué va. Dejadme a mí.

Yo soy vuestra defensa. Yo soy vuestro baluarte.

Yo soy vuestra muralla. Yo siempre he sido así.

No quiero detenciones. De la violencia abjuro.

Yo creo en el diálogo y en la negociación.

Y ahora, de momento, voy a fumarme un puro

mientras me leo el Marca sentado en mi sillón.