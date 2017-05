Final de Copa. La grada

pita el himno y pita al Rey.

Quieren que aplique la ley

para evitar la pitada.

¡Pero si no pasa nada!…

Que nadie mi paz quebrante,

que leyendo el Marca estoy.

¡Veréis como me levante!,

dice Mariano Rajoy.

El delirante prusés

llega a su consumación.

Al president Puchimón

no hay quien le pare los pies.

Quedan meses (quizá tres),

y aunque el tiempo es acuciante,

yo a sofocarme no voy.

¡Veréis como me levante!,

dice Mariano Rajoy.

Viajan por el extranjero

echando pestes de España.

Mienten y siembran cizaña,

de modo indigno y rastrero.

Y encima, piden dinero

para seguir adelante

(dinero que yo les doy).

¡Veréis como me levante!,

dice Mariano Rajoy.

Porque es que, con dos cojones,

esta gentuza ha montado

sin duda un golpe de Estado

desde las instituciones.

Qué canallas, qué cabrones.

Qué cosa más irritante.

Estos no saben quién soy.

¡Veréis como me levante!,

dice Mariano Rajoy.