Pablo Echenique dedica un artículo al PP en el diario Público titulado "Lo mismo Al Capone que una multa de tráfico" con la única intención de lavarse la cara por el asunto de su asistente sin seguridad social. Por resumir, el de Podemos reescribe la corrupción de Podemos como un error y la compara con la corrupción en el PP.

Algo va mal en Podemos cuando empiezan a defenderse. Viene ocurriendo hace tiempo. Las del PP pueden ser tontas pero si lo son las de Podemos es machismo. Ana Botella es "mujer de" pero si Irene Montero es "novia de" –o Tania Sánchez cuando lo era– también es machismo. Si coleccionan propiedades, como las nueve de Montserrat Galcerán o el mini imperio patrimonial y los 800.000 euros de Jorge Lago, es porque con su dinero hacen lo que quieren, que para eso lo han ganado… el de los demás es fruto del algún delito. Si sus okupas entran en sus casas reclaman desalojos que en otro caso son muestra del fascismo de la propiedad privada. Si Juan Carlos Monedero busca alternativas para no pagar impuestos o no encuentra, entre tanta factura, los informes tan bien pagados que no merecían diezmo es un error, o medio millón de errores. Si los becarios de vuestras teles no ven un duro y tampoco aprenden la profesión en beneficio de la doctrina estamos ante un desliz que en el caso de Jordi Cruz es puro esclavismo Michelin. Y si vuestros becarios universitarios cobraban dinero público por investigar mientras también cobraban por asesorar al partido y si el director de la beca también era del partido y el becario agraciado era candidato único a la beca y encima se investigaba "la vivienda en Andalucía" sin estar en Andalucía, se supone que estamos ante una operación de acoso y derribo a Íñigo Errejón porque el Juzgado archivó el caso y enterró la cosa pese a las evidencias.

Echenique aplica en su artículo la última consigna y tilda al PP de "banda criminal". ¿Banda criminal? Lo de Venezuela no es un invento mediático ni un recurso para arrinconar a Podemos como hacen ellos con el franquismo, esa sí que una de sus grandes mentiras: Pablo, asesorasteis a una dictadura criminal, os acogéis a ella y cobráis de ella, os negáis a condenar las prisiones y los asesinatos políticos porque los consideráis Justicia. El problema es que algunos han descubierto Venezuela sólo para criticaros y restan valor a la denuncia que otros llevamos haciendo muchos años.

Os molestáis cuando los fachas de Cristina Cifuentes o José Luis Martínez Almeida os leen las lista de procesados y condenados –sí, condenados– de vuestra órbita o círculo o redil por diversos delitos, desde la agresión al terrorismo pasando por la pederastia. Pero, según Echenique, el PP es "Al Capone" y Podemos sólo "se salta semáforos en rojo". Mal asunto hablar de bandas cuando además vais en autobús a practicar jornadas de repudio como los CDR castristas o a recibir a la UCO con hora convenida.

En realidad, la única diferencia es que no habéis llegado al poder y ya habéis probado las manzanas podridas. ¡Y vaya si os gustan!, más que a un Espinar una Coca Cola, como mencionas en el artículo. Por cierto, también dices que lo del pisito pasó porque el chico no podía pagarlo. Pero escondes que lo consiguió con padre rico –del que no habláis aunque acusáis a otros por sus genes– pero como si fuera pobre. Vamos, un pisito de protección para un chaval de máster, como otro cualquiera. Y claro, al venderlo obtuvo una "diferencia" entre lo que le costó y lo que le dieron por él. Diferencia que se llama beneficio aunque vosotros lo llamáis especulación –en este caso lo era– y por eso os cuesta tanto circunloquio definirlo cuando os toca.

Y, por último, Echenique, si el PP sólo crea precariedad y se dedica a la economía sumergida, no califiques de error la explotación a tu "asistente" –no sé por qué lo entrecomillas tanto– porque lo cierto es que le pagabas poco y en negro para no contribuir con tus impuestos al bienestar de "la gente".

Es verdad, no te chupas el dedo; es verdad, no sois iguales. Vosotros sois hasta peores. Entre la "minga Dominga" y el dedo te pasas el día chupando, Pablo. Del bote.