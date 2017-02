Javier Orrico es catedrático de instituto de Lengua y Literatura. Cuerpo glorioso el suyo (el de catedráticos, digo), al que Orrico no desmerece. Orrico, murciano de Caravaca, se cogió una excedencia en 1990, para dedicarse al periodismo, y regresó a las aulas en 1996, aunque siguió compaginando las clases con colaboraciones en distintos medios.

Esos seis cursos que se tomó de excedencia fueron precisamente los de la implantación de la Logse, que se aprobó justo en el año 90. Así que cuando Orrico volvió, se encontró con que le habían cambiado los fundamentos de su profesión. Para él el impacto fue tremendo. Los profesores que no tuvieron esa pausa profesional también notaron (¡cómo no van a notar!) el cambio. Pero es como lo de las ranas: si a una la metes en una olla y le vas calentando poco a poco el agua, la pobre se va quedando aletargada por el calorcito hasta que se cuece. Si a otra rana la echas de golpe en el agua ya hirviendo, salta apresuradamente fuera de la olla al sentir que se abrasa.

Orrico es como la segunda rana. Y su salto no consistió en dejar la olla logsiana, pero sí en ponerse a escribir y despotricar contra los cabrones ranicidas. Ha escrito muchos artículos, y también algunos libros, desde los años 90, denunciando la destrucción de la enseñanza (y hablando también de otras cosas, porque Orrico toca –y da– muchos palos, incluido el de la poesía). Sobre este asunto educativo ya publicó La enseñanza destruida (Huerga y Fierro, 2005), un contundente alegato que les recomiendo vivamente, aunque no es fácil de encontrar.

Pero vayamos al que nos ocupa. La tarima vacía es un ensayo sobre la enseñanza española en los últimos 25 años. Pero la verdad es que no trata exclusivamente sobre enseñanza. Orrico entra en las causas, en las consecuencias, en los fundamentos ideológicos, en las maniobras políticas y en los cambios sociales. Es el suyo un ensayo no solo para profesores o gentes interesadas asuntos educativos, sino para cualquier lector ávido de interpretar el mundo y la España en que nos ha tocado vivir.

Me puse a leer, como suelo cuando voy a reseñar un libro, lápiz en ristre, dispuesto a subrayar y a tomar notas. Pero resulta que la obra tiene tantas frases redondas, tantos párrafos antológicos, tantas ideas memorables, que tuve que sacar punta al lápiz varias veces. Subrayé demasiado. Y ahora que busco entre tantísimos subrayados alguna cita para incluir en mi reseña, no me decido por ninguna, porque me parece que sería hacerle un feo a las otras.

El libro empieza fuerte, con el prólogo de Gregorio Salvador, que sabe del asunto, y que también ha dedicado luminosos artículos al tema que nos ocupa. Gregorio Salvador nos habla del cuerpo de catedráticos de instituto (él lo fue, antes de serlo de universidad), que era uno de los pilares de la antes llamada Enseñanza Media, y que fue dinamitado por la Logse.

Precisamente este asunto del desmantelamiento del cuerpo de catedráticos, así como el de la selección del profesorado, es uno de los que Orrico considera claves en la destrucción de la enseñanza. Orrico está muy lejos de planteamientos corporativos y amables con sus colegas. O por lo menos, con muchos de sus colegas.

En realidad, Orrico está muy lejos de planteamientos amables con todo lo que ha llevado la enseñanza española a su postración actual. Los pedagogos, en primer lugar. Pero también los sindicatos, los partidos políticos gobernantes, los partidos políticos de oposición, las mafias universitarias, los profetas de las nuevas tecnologías, los nacionalistas (extraordinario el capítulo que le dedica a la inmersión lingüística y a otras barbaridades de la política educativa autonómica) y los imbéciles de todo género y condición.

La tesis fundamental de La tarima vacía es que la Logse (y las leyes educativas que han venido detrás, que no cambian en absoluto los principios de la Logse) perjudica a todo el mundo: a los profesores, a los educandos y a la nación entera, pero sobre todo a los chicos de las clases menos privilegiadas. Que el hecho de que se hayan descafeinado los contenidos educativos en aras de un igualitarismo memo ha destrozado la única palanca de ascenso social de los pobres: una enseñanza pública exigente y rigurosa. Bueno, en realidad no a todo el mundo perjudica. Hay muchos que han medrado y que viven muy bien a costa del desastre. Orrico también nos los desvela.

Y es que que en La tarima vacía se señalan y se desmenuzan, uno por uno, todos los errores, las dejaciones, las puñaladas, las pamemas, las injusticias, las cacicadas, las oportunidades perdidas, las desvergüenzas y las estupideces que nos han llevado a la situación en que nos encontramos. Si ustedes creen saber por qué la educación en España está por los suelos, verán refrendadas sus opiniones, seguramente, pero además Javier Orrico les mostrará los pormenores del desastre, les ilustrará sobre los aspectos más letales de la maraña ideológico-administrativa de la enseñanza actual. Les señalará las falacias que manejan sus defensores. Les adiestrará en el reconocimiento de las imposturas y de los tópicos dominantes. Y se lo pasarán ustedes bien porque, encima, la prosa de Orrico divierte, deslumbra y regocija. Le hace a uno sonreír, aunque sea con un punto de amargura. Sin duda, Orrico es un profesor excelente, un acerado periodista, un escritor de raza y un intelectual de primera. Un intelectual, además, como Dios manda, lleno de honradez en sus criterios.

Por esa honradez, precisamente, a Orrico le sale un libro bastante desesperanzado. No desesperanzado en el sentido de apaga y vámonos, porque esto no tiene solución. Al contrario: según Orrico, la tiene. Y por eso no se limita a criticar, sino que apunta cuáles podrían ser las medidas que nos empezaran a sacar del pozo. La desesperanza viene cuando se contempla la realidad política española y se ve que ningún partido atina en los diagnósticos y mucho menos en las propuestas para arreglar la situación. Ninguno.

En fin, ustedes, que no son políticos, lean La tarima vacía, que les aclarará muchas cosas, además de ayudarles a definir y calificar con precisión todas las barbaridades que se han hecho y se siguen haciendo en España con la enseñanza. Y si hay algún político en la sala, instrúyase y espabile.

Javier Orrico, La tarima vacía, Alegoría, Sevilla, 2016, 248 páginas.