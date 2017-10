Ninguna de las mentiras que segrega la maquinaria propagandística del nacionalismo sobrevive a la intemperie. El roce del vídeo Heil Catalonia con cualquier sección de periódico que no sea El Desafío Independentista difícilmente se aviene con el relato de un Estado neofranquista o predemocrático. Véase, al respecto, la sección de Tribunales, que ayer venía cargada.

En la Audiencia Nacional comenzaba el juicio a la antigua cúpula de la multinacional de energías renovables Abengoa por un presunto delito de administración desleal. Otro juzgado, el de Instrucción número 18 de Valencia, imponía al ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau una fianza de un millón de euros por las responsabilidades que pudieran derivarse de su imputación por su presunta responsabilidad en un delito de malversación de caudales públicos. En Palma, entre tanto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial condenaba al expresidente de la comunidad balear Jaume Matas a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación continuada.

Que todo ello ocurriera el mismo día en que la juez Lamela encerraba al presidente de Àncium Cultural Jordi Cuixart i Sánchez evidencia que la mitad menos uno de los catalanes habitan una realidad paralela de la que tal vez no regresen nunca. La comparten, bien es cierto, con todos esos españoles que, no bien se conoció la noticia del encarcelamiento, pronosticaron el apocalipsis, y que coinciden uno por uno con quienes advirtieron durante la crisis del riesgo de estallido social. En ambas circunstancias, se trata de un siniestro anhelo, no muy distinto al de la Cataluña kosovar que remeda el clip, cuya actriz protagonista, ay, ha perdido la sonrisa (tal vez sea uno de los 893 heridos).

Hoy, por cierto, los empleados del Institut del Teatre han recibido esta nota: