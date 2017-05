España es un sitio donde los políticos han convertido el Congreso en un lugar donde van a insultarse para rascar cuatro votos en vez de solucionar nuestros problemas. Un país donde el presidente del gobierno presume de saber mirar hacia otro lado, pero que se sonroja e irrita cuando en el mismo Congreso le recuerdan que su partido está hasta el cuello de corrupción.

España es un sitio donde el primer partido de la oposición no existe porque se encuentra inmerso en unas primarias cainitas donde sus candidatos están más pendientes de insultarse que de explicar sus propuestas. Donde hay otro partido que decidió apoyar al gobierno -aún conociendo sus múltiples casos de corrupción- pero que ahora finge sorpresa y asco con las informaciones que salen. Y donde existe otra fuerza que vive del golpe de efecto y del ruido mediático, que se alimenta de sólo de la corrupción gracias al apoyo incondicional de televisiones rescatadas por el gobierno al que critican.

Es esta España un lugar donde ya no basta una condena, ni siquiera una imputación, sino que la mera conjetura contenida en un informe policial te coloca en el paredón, donde te acribillan los políticos de enfrente y te fusilan las redes sociales con munición de 140 caracteres. Donde los responsables políticos de todos los partidos machacan a los contrarios cuando hay un mínimo atisbo de corrupción, pero se convierten en extremistas del garantismo judicial cuando los mismos casos afloran en sus filas.

Esta es la España donde una justicia politizada ha convertido el secreto de sumario en un oxímoron. Donde se puede saber de qué cuerda es cada juez, qué partido lo ha colocado y en qué lugar. Donde se filtran informes policiales confeccionados para hacer daño a oponentes políticos…… y un juez deja a medias la instrucción de varios casos porque dice estar cansado de que le llamen a cualquier hora y le molesten. Donde un grupo de comisarios de policía se ha hecho millonario grabando, durante años y de manera clandestina, conversaciones de políticos y empresarios para chantajearles con sacarlas a la luz

Vivimos en un lugar donde hay rincones en los que la lengua oficial está proscrita y donde se busca la independencia en contra de la opinión de una mayoría de los ciudadanos que quiere seguir como está. Un sitio donde un grupo de políticos aprovechan la financiación del estado para construir otro país al margen del suyo.

España es un lugar donde nuestro actor de cine más internacional tiene que salir de su propia ciudad por patas y con la mano en la nariz, abandonando un proyecto millonario porque la extrema izquierda de su ayuntamiento criminaliza la iniciativa privada y envidia el éxito de un emprendedor.

Es fácil no entender muchas de las cosas que pasan en este país. No comprendes que gobierne un partido que sube impuestos y esté carcomido por la corrupción, claro, no lo comprendes hasta que miras lo que hay en la oposición y entonces, empiezas a entenderlo todo.