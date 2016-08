Leyendo el último libro de Oriana Fallaci he dado con Sabiha Gökçen, hija de Mustafá Kemal Atatürk, la primera piloto de combate en la historia de Turquía y del mundo –según el Guinness–, todo un personaje.

Al parecer, el padre de los turcos decidió adoptar a Sabiha cuando la pequeña Bella le preguntó, en su natal Bursa, si podía ayudarle a ingresar en un internado. Diez años más tarde, en 1934, en virtud de la Ley del Apellido, por la que obligó a todos los turcos a dotarse de uno, premonitoriamente Atatürk impuso a su hija el de Gökçen, que podríamos traducir como "Del Cielo". Bella del Cielo enseguida empezaría a surcarlo: en 1935 acudió a la inauguración de una escuela aeronáutica y quedó fascinada con lo que allí vio. Atatürk dispuso que se la formara para paracaidista y así se hizo. Pero ella lo que quería era ser piloto. Y piloto se hizo, pese a que tenía vedada la Escuela de Guerra por su condición de mujer.

Sabiha Gökçen acabó convertida en instructora de la escuela aquella que le fascinó y en una auténtica leyenda en esa República que fundó y ahormó su padre, laica, jacobina a su manera, militarizada: incluso participó en la Matanza de Dersim, aplastamiento a sangre y fuego de una rebelión kurda contra la turquificación forzosa dictada por Ankara que pudo cobrarse hasta 13.000 vidas. La piloto de combate Gökçen ya no es que participara: es que fue condecorada por su implicación en la masacre, por la que el Estado turco acabaría pidiendo perdón (hace sólo cuatro años).

La Sabiha Gökçen que conoció Oriana Fallaci en 1960 era una pujante mujer madura, toda una institución en aquella Turquía que tenía mujeres en la Milicia y en la Magistratura. Italia no. De ahí cierta suficiencia en su trato con la periodista igualmente brava, y su estupefacción cuando ésta le dijo que la estrategia militar le parecía "un misterio aún mayor que las musulmanas que no llevan velo".

–Oh, debe [de] tener usted una idea muy confusa acerca de las musulmanas que no llevan velo –se rio la capitana Gökçen, sirviéndome licor de rosas–. Quizá le venga bien darse una vuelta y echar un vistazo. Las mujeres han cambiado mucho en este país y no me gustaría que me considerase una especie de monstruo. Vaya, vaya a ver…