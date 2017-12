Xavi Hernández, el ex-jugador del Fútbol Club Barcelona y desde 2015 militante del equipo Al Sadd de Qatar, sigue marcando la diferencia. Hernández transmitió estas palabras para el mundo el pasado 1 de octubre:

Dice:

Lo que está sucediendo hoy en Cataluña es una vergüenza. Es inadmisible que en un país democrático la gente no pueda votar. Todo mi apoyo a toda esa gente que pacíficamente está intentado ejercer su derecho al voto. ¡Visca Catalunya!

El pasado 18 de diciembre desde la embajada española de Doha Xavi Hernández votó "indepe" en las elecciones catalanas celebradas este jueves. El vestuario elegido para la ocasión fue un polo amarillo, "aposta", ha aclarado, porque es el color que usan los independentistas para pedir que salgan de la cárcel los Jordis y los Junqueras. Que el gesto reivindicativo ya es "muy fuerte", es tipo Hombres G, en vez de "un jersey amarillo", Xavi se ha puesto un polo. El centrocampista separatista ha querido aclarar su posición desde Qatar: "es muy fuerte que en un país democrático haya presos políticos". En cambio, en las dictaduras como de la que vive no le ha llamado la atención, claro, es lo que hay. A Hernández le deben parecer más llevaderos los presos políticos de ese país.

Pero claro, Xavi será un separatista por el mundo, pero no es tonto. Porque si en vez de decir:

Graba un vídeo diciendo:

Lo que está sucediendo hoy en Qatar es una vergüenza. Es inadmisible que en un país la gente no pueda votar. Todo mi apoyo a toda esa gente que pacíficamente está intentado ejercer su derecho al voto. ¡Visca la libertad!

Si lo hubiera dicho, allí en Doha, donde está ganando sus milloncejos habría ido directamente a la cárcel, unos cinco años, porque no existe la libertad de expresión. No existe la libertad. No lo digo yo, sino Amnistía Internacional en sus informes anuales. No hay instituciones elegidas democráticamente ni partidos políticos. ¡Hernández, que se te quite de la cabeza montar una asociación! Y qué os voy a contar que no sepáis del maltrato a las mujeres o de la persecución de los homosexuales. La ley se aplica mediante desapariciones forzadas, o sea raptos o juicios injustos en los que la tortura es la prueba de confesión. Pero Xavi Hernández sabe que existe una opción para seguir corriendo a campo abierto, la autocensura.

Hay un rumor, que no precederá a la noticia, lo advierto. Es éste: se dice que Xavi Hernández ha pedido ayuda a las autoridades árabes para borrar de Internet toda prueba de que en 141 ocasiones usó la camiseta roja con el escudo de España. Se rumorea que vende en Wallapop la medalla olímpica. Las autoridades qataríes como tienen mucha tarea, la censura no coge vacaciones y menos en Navidad por lo que se imaginan, le han dicho que a la cola, que es larga. Para ganar tiempo y simpatías el futbolista de Tarrasa se ha tocado un turbante, chalina, kufiyya o shumagh amarillo. Las fotos se pueden ver en Internet, porque no serán censuradas en España.