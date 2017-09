El sábado 30 de septiembre, a las 12 horas, miles de españoles nos manifestaremos frente al ayuntamiento de nuestra ciudad o de nuestro pueblo acudiendo al llamamiento de la Fundación Denaes, que ya ha sido respaldado por medio centenar de organizaciones de la sociedad civil.

Iremos a título particular, sin ningún signo ni intención partidista. El único símbolo que portaremos será la bandera rojigualda, la bandera de todos, la que representa a nuestra Patria, nuestra historia, nuestra libertad y nuestra Ley.

Queremos decirles a nuestros representantes y al mundo entero que España no está en venta. Y que Cataluña es una parte entrañable e inseparable del cuerpo de nuestra nación, y que no permitiremos que se abandone a los catalanes, ni siquiera a los envenenados por el odio. Y queremos decirles a los políticos separatistas que millones de españoles no permitiremos jamás que pisoteen nuestra soberanía y nuestras leyes. Que no permitiremos jamás que dividan nuestro país en media docena de ridículas nacioncitas, ni que pongan en peligro nuestros derechos de ciudadanía. Queremos decirles también que sus crímenes no quedarán impunes. Que pagarán por el odio y la división que han generado, que pasarán una buena temporada en la cárcel y devolverán al pueblo español hasta el último euro malgastado en su estúpido delirio.

Pero no sólo tendremos un mensaje para los separatistas. También recordaremos a sus cómplices podemitas que no permitiremos que aprovechen el golpe separatista que alientan para subvertir el orden constitucional e imponernos su totalitarismo, la división nacional y el enfrentamiento civil.

Esta movilización debe servir para que nuestra bandera nacional grite al viento y sacuda también a los que tienen la tentación de traicionarnos premiando a los golpistas, ofreciendo diálogo a delincuentes. Ellos deben saber que la unidad de España no se negocia ni se debate. Se defiende. Que nuestra soberanía no se trocea ni se entrega con disimulo por debajo de la mesa. Porque no es aceptable premiar a los que merecen castigo ni es posible frenar a los separatistas ofreciéndoles un pacto fiscal, ni un absurdo Estado plurinacional.

Somos los orgullosos herederos de una de las naciones más grandes que jamás ha visto la Historia, aunque los españoles de nuestro tiempo no siempre seamos conscientes de ello.

A lo largo de siglos, cientos de miles de españoles han entregado su vida por defender la unidad y la independencia de nuestra Patria. Algunos de ellos, muy recientemente, por defender la libertad y la unidad en mi querida tierra vasca.

Por ello no vamos a permitir que unos corruptos y degenerados políticos destruyan nuestro país. Porque sólo tenemos una Patria, España. Y si dejamos que nos la rompan, no tendremos otra.

No importa que seas hombre o mujer, joven o mayor, de izquierda, centro o derecha, creyente, agnóstico o ateo. Si eres español y amas a tu Patria y tu libertad, acude sin dudarlo a la llamada de ambas.

Juntos defenderemos la unidad inquebrantable de España, con toda prudencia y moderación, pero también con toda la firmeza necesaria.

Viva Cataluña.

Viva España.